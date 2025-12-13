Diễn đàn kỷ niệm Năm Quốc tế Hòa bình và Lòng tin tổ chức tại Turkmenistan

Thủ đô Ashgabat của Turkmenistan đang trở thành tâm điểm của một cuộc gặp gỡ ngoại giao quan trọng khi Turkmenistan đăng cai Diễn đàn Quốc tế về Hòa bình và Lòng tin, nhân kỷ niệm 30 năm quy chế trung lập vĩnh viễn đặc biệt của nước này được Liên Hợp Quốc công nhận.

Diễn đàn kỷ niệm Năm Quốc tế về Hòa bình và Lòng tin tổ chức tại Turkmenistan hôm 12/12/2025. Ảnh: Avesta Agency.

Diễn đàn được tổ chức hôm 12/12, đồng thời là sự kiện trọng điểm trong khuôn khổ Năm Quốc tế về Hòa bình và Lòng tin 2025, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức chọn theo một nghị quyết được thông qua vào tháng 3/2024.

Diễn đàn năm nay đã thu hút sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng sự hiện diện của các nhà lãnh đạo Kazakhstan, Pakistan cùng đặc phái viên của Trung Quốc nhấn mạnh phạm vi khu vực và quốc tế rộng lớn của sự kiện.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov cho biết chính sách trung lập đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Turkmenistan. Ông nhấn mạnh rằng chính sách đối ngoại của đất nước được dẫn dắt bởi các nguyên tắc hòa bình, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, và cách tiếp cận trung lập của Turkmenistan phản ánh truyền thống lâu đời về quan hệ láng giềng tốt đẹp và hòa hợp.

Diễn đàn Hòa bình và Lòng tin được tổ chức tại Ashgabat (Turkmenistan). Ảnh: The Times of Central Asia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 12/12 đã gửi thư chúc mừng tới diễn đàn, trong đó, ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh các thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng và các xung đột, đối đầu tiếp tục leo thang, thế giới đang kêu gọi hòa bình và lòng tin hơn bao giờ hết. Ông Tập cho rằng các vấn đề toàn cầu nên được tất cả mọi người thảo luận, trật tự quốc tế nên được tất cả mọi người bảo vệ, và kết quả quản trị nên được chia sẻ cho tất cả mọi người. Lịch sử cho thấy, bối cảnh quốc tế càng hỗn loạn và bất ổn, cộng đồng quốc tế càng phải đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Chính sách trung lập vĩnh viễn của Turkmenistan đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức công nhận bằng nghị quyết ngày 12 tháng 12 năm 1995. Năm 2017, theo sáng kiến của Ashgabat, Đại hội đồng đã chỉ định ngày 12 tháng 12 là Ngày Trung lập Quốc tế.

Thúy Hà

Nguồn: The Times of Central Asia/Anadolu/CGTN