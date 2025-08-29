Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 (ngày 30/8) và ngày Quốc khánh 2/9 tới đây, dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội phổ biến sáng sớm có mưa, mưa rào.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 (ngày 30/8) và ngày Quốc khánh 2/9 tới đây, dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội phổ biến sáng sớm có mưa, mưa rào.

Cụ thể, trong ngày 30/8 (thứ Bảy), thời tiết buổi sáng từ 7 giờ đến 13 giờ, dự báo Hà Nội có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%), nhiệt độ 26-31 độ C.

Buổi chiều từ 13 giờ đến 19 giờ, cơ quan khí tượng quốc gia dự báo Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông (xác suất mưa 70-80%), nhiệt độ 26-27 độ C.

Thời tiết buổi tối từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau (31/8), dự báo khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông (xác suất mưa 70-80%).

Dự báo xu thế thời tiết trong ngày Quốc khánh 2/9 tại khu vực Hà Nội. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Trong ngày Quốc khánh 2/9, dự báo buổi sáng (từ 7 giờ đến 13 giờ), sáng có mưa, mưa rào, sau không mưa (xác suất mưa 60-70%), nhiệt độ 26-30 độ C.

Buổi chiều từ 13 giờ đến 19 giờ, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khu vực Hà Nội không mưa (xác suất mưa 30-40%), nhiệt độ 28-31 độ C.

Thời tiết buổi tối từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau (3/9), dự báo khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào (xác suất mưa 50-60%), nhiệt độ 25-27 độ C./.

Theo TTXVN



