Điểm tựa cho bệnh nhân

Từ việc kết nối nguồn lực, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đến chăm sóc tinh thần và cải thiện trải nghiệm người bệnh, những nhân viên y tế ở Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đang âm thầm trở thành “điểm tựa” giúp nhiều hoàn cảnh yếu thế yên tâm điều trị bệnh.

Y bác sĩ tại khoa và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa thăm hỏi bệnh nhân.

Có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, hình ảnh những nhân viên y tế luôn thường trực nụ cười, tận tình đón tiếp, chăm sóc, hỗ trợ đã trở nên thân thuộc với người dân mỗi khi đến thăm, khám. Không còn cảm giác bỡ ngỡ, lúng túng, nhiều bệnh nhân được hướng dẫn các bước, từ đăng ký khám, làm thủ tục đến di chuyển giữa các khoa, phòng.

Bà Phạm Thị Hiên ở xã Lưu Vệ đang chờ kết quả tại khu vực khám bệnh cho biết: “Đến viện khám bệnh tôi khá lo lắng vì không quen với các thủ tục. Nhưng khi đến, tôi đã được nhân viên đón tiếp, hướng dẫn rất chu đáo, đưa đi từng phòng khám. Nhân viên y tế còn hỏi han, lắng nghe hoàn cảnh, nên tôi cảm thấy yên tâm, gần gũi”.

Sự tận tình ấy không chỉ dừng lại ở thái độ phục vụ, mà còn là cách các cán bộ công tác xã hội chủ động tiếp cận, nắm bắt hoàn cảnh của người bệnh. Từ những câu chuyện giản dị bên hành lang, từ ánh mắt lo lắng hay những băn khoăn về chi phí, nhiều trường hợp khó khăn đã được phát hiện kịp thời. Như chị Bùi Thị Hoa ở xã Trung Chính điều trị tại viện 10 ngày chẳng hạn. Bệnh nhân thuộc hộ nghèo, nuôi mẹ già, hoàn cảnh khó khăn. Nắm bắt được hoàn cảnh của bệnh nhân, Phòng Công tác xã hội đã kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ 3 triệu đồng cho bệnh nhân. Chị Hoa cho biết: “Không chỉ được chăm sóc tận tình, tôi còn nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Những món quà khiến tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều”.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa thành lập tháng 1/2024. Đến nay phòng đã có 15 cán bộ, nhân viên, từng bước khẳng định vai trò trong hoạt động chung của bệnh viện. Từ chỗ là một bộ phận hỗ trợ, công tác xã hội đang dần trở thành một “mắt xích” quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Nhân viên y tế tại đây đảm nhận nhiệm vụ đón tiếp, tư vấn, hỗ trợ, khảo sát lấy ý kiến người bệnh và quảng bá hình ảnh bệnh viện, vận động tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Quảng, Trưởng Phòng Công tác xã hội kiêm nhiệm Phó trưởng Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, cho biết: "Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, nhân viên trong phòng luôn nỗ lực rèn luyện các kỹ năng, chuyên môn và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Các hoạt động công tác xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất cho người bệnh".

Để tạo thuận lợi cho bệnh nhân khi khám, điều trị tại bệnh viện, nhân viên công tác xã hội luôn có mặt tại khu khám bệnh trực tiếp đón tiếp, hướng dẫn, sàng lọc sơ bộ người bệnh đến khám, nhập viện và giới thiệu, tư vấn các dịch vụ. Nhờ đó, có khoảng 90% bệnh nhân đến khám và nhập viện được hỗ trợ đưa đến tận nơi khi thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng. Trung bình mỗi tháng gần 6.000 lượt người bệnh được tiếp đón, tư vấn, hướng dẫn. Đồng thời, nhân viên công tác xã hội đã cập nhật, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, các hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh thông qua tư vấn trực tiếp, qua mạng xã hội, website, fanpage của bệnh viện...

Không dừng lại ở đó, công tác khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh được triển khai thường xuyên. Nhân viên công tác xã hội thực hiện gọi điện thăm hỏi, phỏng vấn người bệnh sau khi ra viện để ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực. Đặc biệt, việc triển khai khảo sát online qua mã QR đã giúp người bệnh phản ánh nhanh chóng, thuận tiện, góp phần xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Các kênh tiếp nhận thông tin như fanpage và tổng đài chăm sóc khách hàng được duy trì hoạt động liên tục, giúp giải đáp kịp thời các thắc mắc của người bệnh và gia đình.

Với phương châm “ở đâu có người bệnh khó khăn, ở đó có công tác xã hội”, nhân viên công tác xã hội của bệnh viện đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khám và điều trị tại viện. Từ năm 2025 đến nay, Phòng Công tác xã hội đã vận động hỗ trợ cho hơn 1.200 lượt bệnh nhân thông qua các hình thức tặng quà, hỗ trợ tiền xe chuyển viện...

Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa còn tham gia vào các hoạt động dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Các dịch vụ kỹ thuật như hỗ trợ điều trị vết thương sản phụ khoa và chăm sóc cuống rốn sơ sinh bằng tia plasma lạnh đã được triển khai hiệu quả, với hơn 13.645 ca cho mẹ và 11.391 ca cho trẻ. Dịch vụ ghi hình “nhật ký chào đời” cũng tạo dấu ấn riêng, với 173 trường hợp được thực hiện, mang lại những trải nghiệm ý nghĩa cho sản phụ và gia đình. Ngoài ra, phòng còn thực hiện hỗ trợ tâm lý cho người bệnh gặp vấn đề về tâm lý sau biến cố hoặc trầm cảm; thực hiện dịch vụ gội đầu cho bệnh nhân, góp phần cung cấp dịch vụ tiện ích, tăng sự hài lòng của người bệnh.

Sự thầm lặng của đội ngũ công tác xã hội đang góp phần xây dựng bệnh viện ngày càng chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm. Không chỉ hỗ trợ, họ còn trở thành điểm tựa giúp người bệnh cảm nhận được sự sẻ chia và vững tin hơn trong hành trình điều trị.

Bài và ảnh: Thùy Linh