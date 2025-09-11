Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Dịch vụ tàu cao tốc và hàng không tại Nhật Bản bị tạm dừng do mưa lớn

Ngày 11/9, mưa như trút nước đã gây ngập lụt một số khu vực ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản và làm gián đoạn các dịch vụ tàu cao tốc và hàng không.

Ngày 11/9, mưa như trút nước đã gây ngập lụt một số khu vực ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản và làm gián đoạn các dịch vụ tàu cao tốc và hàng không.

Mưa như trút nước đã gây ngập lụt một số khu vực ở thủ đô Tokyo. (Ảnh: NHK)

Công ty đường sắt JR Tokai cho biết các tuyến tàu cao tốc giữa Tokyo và tỉnh Kanagawa lân cận đã tạm thời ngừng hoạt động do mưa lớn ở thành phố Kawasaki thuộc tỉnh trên.

Công ty đường sắt Đông Nhật Bản cũng báo cáo tình trạng chậm trễ một số chuyến tàu trong thủ đô.

Mưa lớn và giông bão cũng ảnh hưởng đến sân bay Haneda của Tokyo khiến một số hoạt động bị hủy hoặc lùi giờ.

Khu vực thủ đô cũng ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong chiều 11/9, với quận Setagaya ghi nhận lượng mưa 92,0 mm và quận Ota là 88,5 mm chỉ trong 1 tiếng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đây là lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại các khu vực này.

Dựa trên phân tích radar, JMA ước tính một số khu vực ở trung tâm Tokyo đã hứng chịu lượng mưa trên 100mm và đã ban hành một loạt cảnh báo.

Một số con sông như sông Yazawa ở quận Setagaya và sông Tachiai ở quận Shinagawa đã bị tràn bờ, khiến hơn 1.200 hộ gia đình ở Setagaya được yêu cầu đi sơ tán.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp diễn ở một số nơi trên cả nước vào ngày 12/9. Lượng mưa có thể lên tới 200mm ở Tokai và 100mm ở các vùng Kanto-Koshin, bao gồm cả Tokyo./.

Theo TTXVN

