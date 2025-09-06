Dịch vụ chăm sóc và làm đẹp: Phát triển nhanh nhưng thiếu kiểm soát chất lượng

Chỉ trong vài năm gần đây, thị trường spa - làm đẹp tại Thanh Hóa đã chứng kiến sự phát triển với tốc độ “chóng mặt”. Theo thống kê của ngành y tế, toàn tỉnh hiện có hơn 800 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, trong đó gần 100 cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ. Tuy nhiên, không ít nơi vẫn hoạt động khi không đủ điều kiện, thậm chí thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép như tiêm filler, cấy chỉ, hút mỡ... khi chưa được cấp phép.

Dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe đang ngày càng thu hút nhiều khách hàng. (Ảnh minh họa).

Sức nóng của thị trường này xuất phát từ nhu cầu làm đẹp ngày càng cao và chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn. Nhiều chủ cơ sở kết hợp vừa làm dịch vụ, vừa mở lớp đào tạo cấp tốc từ vài tuần đến vài tháng, quảng cáo “có việc ngay” hoặc “tự mở spa sau khi tốt nghiệp”. Điều này dẫn tới tình trạng lỏng lẻo về chất lượng đào tạo và năng lực chuyên môn, tiềm ẩn nguy cơ cho khách hàng.

Thực tế, công tác kiểm tra của Sở Y tế Thanh Hóa cho thấy, trong đợt thanh tra gần đây, 8/50 cơ sở thẩm mỹ được kiểm tra có vi phạm, bị xử phạt tổng cộng 280 triệu đồng. Vi phạm phổ biến là quảng cáo sai phép, thực hiện dịch vụ vượt quá phạm vi được cấp phép, sử dụng nhân viên không có chứng chỉ hành nghề.

Nhiều vụ việc đã gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là vụ một phụ nữ 42 tuổi ở xã Hoằng Hóa bị hoại tử vùng rốn và thắt lưng sau khi hút mỡ, cắt sẹo tại một spa không phép. Người trực tiếp thực hiện không có chuyên môn y tế, cơ sở cũng không được cấp phép thực hiện thủ thuật xâm lấn. Bệnh nhân phải nhập viện điều trị trong tình trạng nhiễm trùng nặng và được chuyển lên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Một sự việc khác gây xôn xao dư luận là tại Thẩm mỹ viện Gangwhoo tại phường Hạc Thành dù chỉ được cấp phép chăm sóc da, cơ sở này vẫn quảng cáo và thực hiện nâng mũi, giảm béo, trị thâm quầng mắt, khiến nhiều khách hàng bị biến dạng khuôn mặt, sái hàm, méo miệng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 cá nhân liên quan về hành vi “lừa dối khách hàng”.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, khó khăn lớn nhất hiện nay là số lượng cơ sở lớn, nhiều nơi nhỏ lẻ, nằm sâu trong khu dân cư, không đăng ký kinh doanh hoặc không thông báo hoạt động. Để khắc phục, Sở Y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương lập danh sách, phân loại theo loại hình dịch vụ; yêu cầu công khai giấy phép, thông tin người chịu trách nhiệm chuyên môn; tăng cường thanh tra đột xuất, hậu kiểm nghiêm ngặt và công khai vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. UBND tỉnh cũng ban hành Công văn số 6278/UBND-VX yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết cách nhận diện cơ sở uy tín, quyền lợi khi sử dụng dịch vụ và cách xử lý khi gặp sự cố.

Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài siết chặt quản lý, cần áp dụng thêm các biện pháp như gắn mã QR công khai giấy phép tại cơ sở, chỉ cho phép các trung tâm đào tạo được công nhận mới được mở lớp dạy nghề spa, xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ để làm căn cứ đánh giá và xếp hạng. Đồng thời, các chiến dịch truyền thông về tác hại của mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, dịch vụ xâm lấn trái phép cần được triển khai mạnh mẽ và thường xuyên.

Thị trường spa - làm đẹp ở Thanh Hóa đang đứng trước ngã rẽ. Nếu tiếp tục phát triển tự phát, thiếu kiểm soát, thị trường có thể trượt vào vòng xoáy cạnh tranh bằng giá rẻ, dịch vụ kém an toàn, làm mất niềm tin khách hàng. Còn siết chặt quản lý, chuẩn hóa đào tạo, minh bạch thông tin và khuyến khích đầu tư bài bản, đây sẽ là ngành dịch vụ tiềm năng, tạo thêm nhiều việc làm và đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương.

Chi Phạm