Dịch tự động bằng “Google translate” trên trình duyệt làm sai lệch nội dung và cách khắc phục

Tính năng dịch tự động của Google (Google Translate) trở nên khá phổ biến trên các thiết bị của người dùng sử dụng trình duyệt Google Chrome. Tuy nhiên, tính năng này cũng tiềm ẩn nguy cơ làm sai lệc nội dung.

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, nhiều người dùng trình duyệt Google Chrome khi đọc nội dung trên trình duyệt này phản ánh tình trạng gặp những câu từ vô nghĩa, sai nội dung so với bản gốc được đăng tải trên các website.

Được biết, Google Translate tự động bật và dịch các tin bài từ tiếng Việt sang tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ khác) rồi dịch lại sang tiếng Việt. Mặc dù có khá nhiều tiện ích nhưng ứng dụng cũng đem đến không ít phiền phức cho độc giả như: Dịch sai ngữ nghĩa, sử dụng từ ngữ vô nghĩa trong tiếng Việt... Đặc biệt, có những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp; các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, địa phương đăng tải trên website của cơ quan báo chí bị dịch sai lệch, mất hoàn toàn ý nghĩa, gây hiểu sai bản chất vấn đề... mà quản trị các trang không can thiệp được, do đây là tính năng thuộc thiết bị của từng người dùng.

Vì vậy, trong quá trình đọc báo online, người dùng nên tắt tính năng Google Translate trên thiết bị của mình để tránh hiểu sai, hiểu lầm thông tin do phần mềm dịch tự động gây ra, theo cách như sau:

Cách 1: Click chọn vào biểu tượng dịch ở trên thanh trình duyệt > nhấn vào biểu tượng tam giác tại mục Nope > chọn Never translate...(ngôn ngữ đang hiển thị) để bỏ dịch ngôn ngữ đó hoặc nhấn Never translate this site (Không dịch cho trang web này).

Cách 2: Mở trình duyệt Google Chrome trên máy tính, chọn biểu tượng 3 chấm, chọn Cài đặt, sau đó chọn Ngôn ngữ. Tại mục Đề xuất dịch các trang không phải bằng ngôn ngữ bạn đã đọc, kéo thanh công cụ sang trái để tắt tính năng dịch trên Google Chrome.

Một số trình duyệt khác như Cốc Cốc, Microsoft Edge, Safari... đều có cách thực hiện tương tự.

PV