Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác chỉnh trang, nâng cấp dịch vụ, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón Nhân dân và du khách về dâng hương, tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9).

Các tuyến đường nội khu di tích được vệ sinh, tạo thuận lợi cho du khách tham quan trong kỳ nghỉ lễ.

Những ngày này, công tác chuẩn bị tại khu di tích được triển khai khẩn trương. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Toàn bộ khuôn viên trung tâm, các tuyến đường nội khu và những điểm tham quan như chính điện, các tòa thái miếu, cầu Bạch, giếng Ngọc, khu lăng mộ, bia... đã được vệ sinh, chỉnh trang sạch sẽ. Cờ Tổ quốc, cờ hội, băng rôn, hồng kỳ được trang trí đồng bộ, tạo diện mạo rực rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính, trang nghiêm vốn có của không gian di tích”.

Hệ thống xe điện đã hoàn tất kiểm định an toàn kỹ thuật, sẵn sàng phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách.

Dự báo lượng du khách về Lam Kinh thưởng ngoạn và dâng hương trong dịp này sẽ tăng cao nên Ban Quản lý đã chủ động triển khai các phương án nâng cao chất lượng phục vụ. Đội ngũ thuyết minh viên được bố trí túc trực thường xuyên tại các điểm di tích, sẵn sàng cung cấp thông tin và giới thiệu những câu chuyện lịch sử đến du khách.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông nội khu được chú trọng. Toàn bộ phương tiện xe điện đã hoàn tất kiểm định an toàn kỹ thuật, sẵn sàng vận hành với công suất tối đa, đáp ứng nhu cầu di chuyển của du khách. Khu vực bãi đỗ xe được quy hoạch, phân luồng khoa học nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc cục bộ trong những thời điểm đông khách.

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng đón du khách dịp Quốc khánh (2/9).

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được tăng cường thông qua sự phối hợp giữa Ban Quản lý và các lực lượng chức năng địa phương. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại khu vực di tích được yêu cầu niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá du khách.

Về với Lam Kinh không chỉ để thưởng ngoạn cảnh quan, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn, dâng nén tâm hương tri ân các bậc tiền nhân trong những ngày thu lịch sử.

Hoàng Đông - Phương Đỗ