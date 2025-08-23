Đêm nhạc Nobel Concert Night 2: “Giai điệu kết nối non sông - Hòa nhịp tự hào”

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo (28/8/1945 - 28/8/2025), tối 23/8, Hệ thống Giáo dục Nobel School đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nobel Concert Night 2” với chủ đề “Giai điệu kết nối non sông - Hòa nhịp tự hào”.

Giáo viên và học sinh Nobel School trình diễn tiết mục nghệ thuật kết hợp truyền thống và hiện đại.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc kết hợp giữa yếu tố dân gian và hiện đại do học sinh, giáo viên Nobel School biểu diễn. Ngoài ra, trong khuôn khổ đêm nhạc còn có hoạt động đồng hành, tài trợ nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và chung tay vì cộng đồng.

Thông qua đêm nhạc, Hệ thống Giáo dục Nobel School mong muốn góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng; đồng thời tạo dựng tinh thần đoàn kết, khích lệ mỗi cá nhân nỗ lực vươn lên, sống nhân ái và có ích cho xã hội.

Các thầy cô và các em học sinh nhận giải thưởng sau phần biểu diễn thành công.

Trong không khí hướng về những ngày lễ trọng đại của đất nước và ngành giáo dục, sự kiện trở thành nhịp cầu kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa giáo dục và nghệ thuật, qua đó khẳng định vai trò trụ cột của sự nghiệp giáo dục trong xây dựng và phát triển đất nước.

Phương Đỗ - Lê Quang