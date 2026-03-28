Đề xuất thêm ngày nghỉ hưởng lương dịp “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó có đề xuất đáng chú ý liên quan đến việc bổ sung một ngày nghỉ lễ mới.

Theo dự thảo, ngày 24/11 hàng năm được đề xuất là “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Vào ngày này, người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đồng thời, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập sẽ mở cửa miễn phí để phục vụ người dân.

Cơ quan soạn thảo cho biết, đề xuất trên nhằm cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó thống nhất lựa chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Việc quy định đây là ngày nghỉ có hưởng lương được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đồng thời khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo và lan tỏa lối sống văn minh trong xã hội.

Dự thảo cũng nhấn mạnh, đây là chính sách mới, hiện chưa được quy định trong Bộ luật Lao động. Do đó, việc đưa nội dung này vào nghị quyết của Quốc hội nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai trong thực tế, trước khi được nghiên cứu, bổ sung chính thức vào hệ thống pháp luật liên quan.

Về thẩm quyền, cơ quan soạn thảo cho rằng việc quy định “Ngày Văn hóa Việt Nam” phù hợp với chức năng của Quốc hội trong việc quyết định các chính sách cơ bản về kinh tế - xã hội và văn hóa theo Luật Tổ chức Quốc hội.

Hiện nay, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong 11 ngày lễ, Tết mỗi năm, gồm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9. Người lao động nước ngoài tại Việt Nam được nghỉ thêm 2 ngày theo quốc gia của mình.

Nếu đề xuất trên được Quốc hội thông qua, số ngày nghỉ lễ hằng năm của người lao động sẽ tăng lên 12 ngày. Dự thảo Nghị quyết dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới và có thể có hiệu lực trong năm 2026.

Trước đó, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cũng từng đề xuất bổ sung ngày 24/11 là ngày nghỉ lễ trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động, với mục tiêu thể chế hóa chủ trương phát triển văn hóa và tạo thêm điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa trong cộng đồng.

Nguồn: https://vov.vn/van-hoa/de-xuat-them-ngay-nghi-huong-luong-dip-ngay-van-hoa-viet-nam-2411-post1279385.vov