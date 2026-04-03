Đề xuất phạt đến 125 triệu đồng hành vi tự ý dùng thông tin cá nhân người khác

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đề xuất mức phạt từ 75 triệu đồng đến 125 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo, trong bối cảnh tình trạng thu thập, khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng đang diễn ra ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Theo đề xuất, khung xử phạt trên được áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội khi vi phạm các quy định liên quan đến trách nhiệm quản lý, vận hành nền tảng. Cụ thể, trường hợp sử dụng thông tin cá nhân của người khác khi chưa được người đó cho phép có thể bị xử phạt ở mức cao.

Không chỉ dừng ở đó, dự thảo còn đề xuất xử phạt đối với hành vi không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hành vi khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định này được đưa ra nhằm tăng trách nhiệm phối hợp của các nền tảng mạng xã hội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Việc xây dựng nghị định được xem là bước đi nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong dự thảo, nhiều nhóm hành vi vi phạm được đề xuất chế tài cụ thể, với mức xử phạt tăng mạnh so với trước để tăng tính răn đe, nhất là trong bối cảnh dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản có giá trị và dễ bị lạm dụng.

Thời gian qua, các hành vi thu thập, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc dùng thông tin cá nhân để quảng cáo, tiếp thị không mong muốn đến mạo danh, lừa đảo, bôi nhọ hoặc phục vụ các mục đích trái pháp luật khác.

Vì vậy, việc đề xuất khung phạt cao đối với hành vi sử dụng trái phép thông tin cá nhân trên mạng xã hội được cho là cần thiết để siết chặt kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Công an đã công bố hồ sơ dự thảo để lấy ý kiến đóng góp trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

