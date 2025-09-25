ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri 2 xã Giao An, Hồi Xuân

Ngày 25/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Phạm Thị Xuân, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hồi Xuân, đã tiếp xúc cử tri tại xã Giao An và xã Hồi Xuân trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Hồi Xuân.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Phạm Thị Xuân đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước đó; đồng thời thông báo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các địa phương đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách sau khi thực hiện sáp nhập xã, trong đó có việc tăng kinh phí hoạt động cho các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đông đảo cử tri xã Giao An tham dự hội nghị.

Kiến nghị các vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống Nhân dân, cử tri thôn Chiềng Lằn (xã Giao An) kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân sinh sống lâu năm trên phần đất công ty lâm nghiệp quản lý; quy hoạch và triển khai kế hoạch khai thác du lịch cộng đồng gắn với khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên, trồng cây dược liệu dưới tán rừng; đầu tư các tuyến đường từ thôn Húng sang xã Yên Nhân.

Cử tri xã Giao An phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri các thôn Chiềng Nang, Bắc Nặm, Trô, Khụ (xã Giao An) kiến nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 530D, Quốc lộ 15 doạn từ xã Linh Sơn đi xã Giao An hiện nay đã xuống cấp; đề nghị Công ty TNHH MTV sông Chu sớm tu sửa lại các tuyến mương, cống dẫn nước do công ty quản lý hiện cũng đã xuống cấp và có nguy cơ bị vỡ.

Cử tri xã Hồi Xuân tham dự hội nghị.

Cử tri xã Hồi Xuân đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ ngã ba Kiểm lâm đi hồ Vinh Quang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Nhân dân trong việc đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế; đầu tư hệ thống điện dọc tuyến Quốc lộ 15A và hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo nguồn nước sạch cho Nhân dân.

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hồi Xuân.

Đại biểu Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Giao An.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và đại biểu Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, thiết thực của cử tri các địa phương.

Những ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và phản ánh đầy đủ tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Đình Giang