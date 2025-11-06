ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý vào các dự án luật về công nghệ và chuyển đổi số

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 6/11, thảo luận tại Tổ 3, các đại biểu thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Tây Ninh đã tham gia góp ý vào dự án Luật Chuyển đổi số; dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ.

Góp ý vào dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, việc sửa đổi luật sau hơn 15 năm thực thi được xem là bước đi tất yếu, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) lần này không chỉ kế thừa những quy định còn phù hợp, mà bổ sung nhiều điểm mới có tính đột phá, hướng tới mục tiêu xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, khuyến khích đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

ĐBQH Mai Văn Hải tham gia phát biểu tại tổ.

Góp ý vào dự án luật này, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi luật.

Do dự thảo luật có rất nhiều quy định liên quan đến chính sách phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, theo đại biểu để dễ áp dụng nên tập trung quy định lại tại 1 điều, đồng thời cần phải quy định cụ thể, rõ ràng hơn.

Đối với quy định về đô thị công nghệ cao, đại biểu Mai Văn Hải đề xuất xác định rõ tiêu chí, nội hàm quy định về đô thị công nghệ cao. Quy định này phải dựa trên cơ sở pháp lý và vấn đề thực tiễn nhằm bảo đảm tính khả thi.

ĐBQH Cao Thị Xuân tham gia phát biểu tại tổ.

Cùng tham gia góp ý vào dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi), ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cần có quy định cụ thể về chính sách ưu đãi đối với công nghệ cao và công nghệ chiến lược; về quy định thu hút và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược; về chính sách phát triển khu công nghệ cao.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý về dự án Luật Chuyển đổi số, các đại biểu cho rằng việc xây dựng luật là cần thiết để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và hoàn thiện khung pháp lý liên ngành, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Các đại biểu cũng đề nghị quy định rõ hơn các khái niệm chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện.

Cần tập trung vào các chính sách ưu tiên về phát triển hạ tầng, ưu đãi đất đai, vốn đầu tư, đào tạo nhân lực chuyển đổi số cho khu vực Nhà nước và doanh nghiệp, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số sau sáp nhập đơn vị hành chính nhằm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cần có chính sách hỗ trợ các tổ nhóm, cơ sở giáo dục, học viện, trường học triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp người dân nắm bắt kỹ năng số cơ bản trong đời sống hàng ngày.

Các đại biểu cũng thống nhất với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Đồng thời cho rằng, việc ban hành luật này sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ một cách hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội; bắt kịp xu thế thế giới trong chuyển giao công nghệ; tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính về chuyển giao công nghệ, tăng cường công tác thông tin, thống kê về chuyển giao công nghệ phục vụ quản lý nhà nước.

Quốc Hương