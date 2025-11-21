ĐBQH tỉnh Thanh Hóa góp ý vào dự án Luật Trí tuệ nhân tạo

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 21/11, các đại biểu thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Tây Ninh đã tham gia thảo luận tại tổ 3, đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận tại tổ.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận tại tổ 3.

Các đại biểu cho rằng, việc xây dựng dự án Luật Trí tuệ nhân tạo nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo hành lang pháp lý đột phá cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời bảo đảm quản lý rủi ro, bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền con người và chủ quyền số.

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động phát triển, cung cấp, triển khai, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, hoặc có hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra kết quả được sử dụng tại Việt Nam.

ĐBQH Mai Văn Hải phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật có đề cập đến 3 vấn đề. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa đề cập đến vấn đề phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực phục vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh. Do đó dự thảo luật nên điều chỉnh phát triển AI trong lĩnh vực này.

Đại biểu cũng cho rằng, trong dự thảo luật có 8 chính sách khá bao trùm đối với sự phát triển cũng như ứng dụng, tiếp cận AI, tuy nhiên nên nghiên cứu có thêm chính sách để đưa AI vào giảng dạy, học tập trong các nhà trường; đồng thời xây dựng chính sách để thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học giỏi trong lĩnh vực này.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn tham gia phát biểu tại tổ.

Cùng tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo luật này, ĐBQH Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo rà soát phạm vi điều chỉnh so với các luật khác để đảm bảo các nội dung không trùng lặp.

Đại biểu cho rằng, dự thảo luật đang chia mức độ rủi ro làm 4 loại, tuy nhiên cách phân chia này không cùng loại tính chất, do đó nên chia làm 3 loại đó là: rủi ro thấp, rủi ro trung bình và rủi ro cao.

Đại biểu cũng đề nghị rà soát thêm nhằm đảm bảo tính khả thi đối với quy định về trách nhiệm quản lý khi xử lý sự cố của trí tuệ nhân tạo, trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng thì nhà phát triển hệ thống, nhà cung cấp nên triển khai hệ thống AI có trách nhiệm áp dụng biện pháp khắc phục tạm dừng, thu hồi hệ thống và báo cáo cơ quan chức năng.

Đại biểu đề nghị cần làm rõ và tính toán phù hợp khái niệm “tái phạm” trong xử lý vi phạm.

Phát biểu kết luận tại tổ, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các ý kiến phát biểu tại tổ đều xác đáng, xuất phát từ tình hình thực tiễn, là cơ sở quan trọng để Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh dự án luật. Các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định.

Quốc Hương