ĐBQH Mai Văn Hải: Tiếp tục có chính sách để sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 13/11, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia góp ý, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất với báo cáo của cơ quan thẩm tra về sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Viên chức.

Đại biểu cũng cơ bản thống nhất với các nội dung trong báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Góp ý đối với Điều 5 về chính sách phát triển đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu đồng tình với dự thảo các chính sách để phát triển đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cơ bản thiết yếu, phát triển đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng khó khăn, biên giới hải đảo.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị xem xét có thêm chính sách để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là vấn đề tự chủ để ngày càng có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% (nhóm 1), từ đó thực hiện tốt việc cải cách tiền lương cho đội ngũ viên chức.

Đề nghị tiếp tục có chính sách để sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, nông nghiệp và môi trường để đáp ứng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu hoàn toàn thống nhất nội dung dự thảo quy định mang tính nguyên tắc của hợp đồng làm việc còn giao cho chính phủ quy định chi tiết. Song việc quy định hợp đồng làm việc đối với viên chức bao gồm hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn cần cụ thể hóa cho phù hợp với tinh thần Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương, đó là thực hiện hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn).

Tại Điều 21 dự thảo luật quy định hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào các đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu đề nghị cần có quy định mang tính nguyên tắc để xác định những người có kinh nghiệm, trình độ cao.

Về nội dung hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ với những người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao chưa rõ, đại biểu đề nghị cần quy định mang tính nguyên tắc về văn bản hợp đồng, chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc và cam kết thực hiện hợp đồng. Đồng thời, cần làm rõ lĩnh vực nào cần ký hợp đồng lao động, công việc nào cần ký hợp đồng dịch vụ.

Điểm b khoản 2 quy định ưu tiên thu hút, ký hợp đồng với người công tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo. Theo đại biểu Mai Văn Hải, đây là việc cần thiết trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp nhưng cần có chính sách ưu tiên đối với những người công tác trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, kế toán vào công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, cần kèm theo các điều kiện cụ thể để tránh lợi dụng chính sách hoặc ký hợp đồng nhưng không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Quốc Hương