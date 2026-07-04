Đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm tăng cường hợp tác chuyên môn, thống nhất các nội dung đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm quản trị bệnh viện. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến tỉnh, mà còn mở ra cơ hội để trẻ em trên địa bàn Thanh Hóa được tiếp cận nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và các chuyên gia của hai bệnh viện đã trao đổi nhiều nội dung trọng tâm về công tác khám, chữa bệnh, quản trị bệnh viện, đào tạo nhân lực và chuyển đổi số y tế.

Với vai trò là bệnh viện chuyên khoa nhi đầu ngành cả nước, Bệnh viện Nhi Trung ương đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức quy trình khám chữa bệnh, quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, đồng thời hỗ trợ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm.

Điểm nhấn của chương trình là việc trao đổi, định hướng chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa, cấp cứu hồi sức, thận - lọc máu cùng nhiều chuyên ngành mũi nhọn khác. Đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu điều trị lớn, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Khi các kỹ thuật được tiếp nhận và triển khai hiệu quả tại tuyến tỉnh sẽ giúp nhiều trẻ mắc bệnh nặng được điều trị kịp thời ngay tại địa phương.

GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu định hướng các giải pháp phối hợp giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phát triển chuyên môn.

Theo ông, nâng cao năng lực điều trị cho tuyến tỉnh là giải pháp căn cơ nhằm giảm tải cho tuyến trung ương, đồng thời bảo đảm trẻ em được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống.

BSCKII Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chia sẻ về nhu cầu học tập và chuyển giao kỹ thuật của đoàn công tác.

Thay mặt đoàn công tác, BSCKII Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi Trung ương và khẳng định sẽ cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi thành kế hoạch hành động thiết thực.

Tô Hà