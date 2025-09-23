Đẩy mạnh đầu tư tín dụng những tháng cuối năm

Nguồn vốn tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hiện, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 7 (NHNN khu vực 7) đang tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, nhất là vào những tháng cuối năm.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn bảo đảm nguồn vốn phục vụ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực tế cho thấy, các ngân hàng không chỉ cung cấp vốn mà còn đóng vai trò là người bạn đồng hành trong quá trình phục hồi và phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Quang Quý, Chủ tịch Hội đồng Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn, phường Bỉm Sơn, cho biết: "Hiện nay, chúng tôi được Agribank Bắc Thanh Hóa hỗ trợ vay gần 20 tỷ đồng để nâng cấp dây chuyền sản xuất gạch tuynel. Lãi suất giảm rõ rệt so với năm trước. Đặc biệt, cán bộ ngân hàng rất sát sao, hướng dẫn tận nơi để hoàn thiện hồ sơ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Nhờ nguồn vốn này, doanh nghiệp có điều kiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của NHNN khu vực 7 và nỗ lực của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, dòng vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh được định hướng đúng vào các lĩnh vực ưu tiên. Từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, như: Thường xuyên kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính; hỗ trợ giao dịch trực tuyến; giảm lãi suất cho vay để tạo điều kiện cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh tiếp cận nguồn vốn... Tính đến trung tuần tháng 9/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 242.000 tỷ đồng, tăng 8,92% so với cuối năm 2024. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang chịu áp lực từ lạm phát, tỷ giá biến động, chi phí đầu vào tăng cao và thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, bị thu hẹp. Đồng thời, NHNN khu vực 7 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay; ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 5,5% - 7%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa VND đối với các lĩnh vực ưu tiên là 4%/năm; lãi suất cho vay trung, dài hạn phổ biến ở mức 7% - 8,5%/năm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, dù các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng sẵn sàng đầu tư nguồn vốn cho vay nhưng mức độ hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn hạn chế bởi nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn ở đầu ra sản phẩm, giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, trong khi sức tiêu dùng chưa phục hồi mạnh. Một số ngành xuất khẩu, đặc biệt là dệt may, điện tử đang chịu tác động từ việc Mỹ áp thuế mới lên một số mặt hàng nhập khẩu, khiến doanh nghiệp phải tính toán lại kế hoạch đầu tư. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ và HTX còn chưa xây dựng được phương án kinh doanh khả thi, chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ tài chính, hoặc thiếu tài sản bảo đảm để vay vốn.

Để bảo đảm an toàn hệ thống và phát huy hiệu quả tín dụng, NHNN khu vực 7 tăng cường công tác thanh tra, giám sát và cảnh báo sớm đối với các dấu hiệu rủi ro. Dòng vốn cũng được kiểm soát chặt chẽ để không chảy vào các lĩnh vực đầu cơ rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản không hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục định hướng tín dụng vào các lĩnh vực tạo động lực như công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ cao, nông nghiệp hiện đại và xuất khẩu. Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành ngân hàng và sự hợp tác tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, dòng vốn đang từng bước khơi thông, lan tỏa đến những “mạch máu” quan trọng nhất của nền kinh tế. Đây chính là động lực then chốt để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, phát triển bền vững trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thời gian tới, NHNN khu vực 7 triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối. Đồng thời, nắm bắt nhanh các vướng mắc, tập trung tháo gỡ trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan liên quan. Đơn vị cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, khai thông nguồn lực, nhằm đạt tăng trưởng dư nợ ở mức cao nhất.

Bài và ảnh: Khánh Phương