Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chiều 14/7, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức hội nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Y tế Thanh Hóa đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh bằng chương trình hành động với 11 chỉ tiêu trọng tâm. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn của ngành. Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; triển khai số hóa dữ liệu ngành Y tế theo hướng chuẩn hóa, làm sạch, quản trị, kết nối và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành; đẩy mạnh cung cấp dữ liệu phục vụ vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh và tổ chức đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng Bình dân học vụ số.

Đáng chú ý, chiến dịch “Hướng tới mỗi người dân một sổ sức khỏe trên ứng dụng VNeID” đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 6/5/2026, Thanh Hóa đã tích hợp hơn 1,5 triệu sổ sức khỏe điện tử, đạt 35,34% dân số thường trú, xếp thứ 3 cả nước. Việc phối hợp triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản cũng đạt tỷ lệ cao, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Các cá nhân thuộc Sở Y tế được nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc sau 3 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Sở Y tế khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch “Hướng tới mỗi người dân một sổ sức khỏe trên ứng dụng VNeID”.

Trong khuôn khổ hội nghị, 3 cá nhân được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc sau 3 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Sở Y tế cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch “Hướng tới mỗi người dân một sổ sức khỏe trên ứng dụng VNeID” và trong công tác phối hợp cấp cứu kịp thời nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại xã Sơn Điện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gắn với chuyển đổi số; phát huy hiệu quả hoạt động y tế cơ sở sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân; xây dựng cơ sở dữ liệu số trong lĩnh vực phòng bệnh; chia sẻ kinh nghiệm triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ xã hội, công tác xã hội trong tình hình mới.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực giám sát, dự báo và cảnh báo sớm dịch bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu sức khỏe, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; đồng thời củng cố mạng lưới y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chủ động, công bằng và bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà