Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã Thọ Bình

Chiều 28/9, Ủy ban MTTQ xã Thọ Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 121 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Thọ Bình là xã miền núi được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thọ Sơn, Bình Sơn và Thọ Bình. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đoàn viên, hội viên và Nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Bình Lò Văn Tiến phát biểu khai mạc Đại hội.

Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng được nâng lên rõ rệt. Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn xã vận động được 1.572 hộ dân tham gia hiến 142.255m2 đất để mở rộng đường giao thông. Nhân dân hiến công trình và đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi ước trị giá trên 9 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã có những kết quả tích cực, với 10 căn nhà được xây mới và sửa chữa, tổng nguồn lực huy động trên 760 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ hàng trăm ngày công lao động.

Đại biểu tham dự Đại hội.

MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Nhân dân. Ủy ban MTTQ xã và các Ban Công tác Mặt trận tiếp tục được củng cố và hoạt động có hiệu quả, thể hiện rõ tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tính Nhân dân sâu sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật MTTQ xã Thọ Bình đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ xã cần đổi mới phương pháp tuyên truyền, sâu sát cơ sở, nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, xây dựng khối liên minh chính trị thực sự vững chắc, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Thọ Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Ông Lò Văn Tiến được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga