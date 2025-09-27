Đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo ở khu vực “phên dậu”

Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự vùng dân tộc Mông trên tuyến biên giới của tỉnh cơ bản ổn định. Song, vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn. Hoạt động của đạo Tin lành và Công giáo diễn biến phức tạp, với hơn 48% người Mông theo đạo; ngoài ra còn xuất hiện các hiện tượng đạo lạ “Ân điển cứu rỗi” len lỏi vào đời sống tín ngưỡng của Nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào Mông.

Tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa có 3.778 hộ/19.965 khẩu đồng bào dân tộc Mông, sinh sống tại 47/146 bản, tập trung chủ yếu ở địa bàn huyện Mường Lát (cũ); trong đó có 1.771 hộ/9.654 khẩu người Mông theo tôn giáo (chiếm hơn 48% dân tộc Mông). Thời gian qua các tôn giáo đều tăng cường chức sắc nội địa vào khu vực biên giới đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhằm lôi kéo, phát triển tín đồ, tuyển chọn, cử người đi học giáo lý, thần học nhằm đào tạo “nhân cốt” cho phát triển đạo lâu dài...

Các dấu hiệu tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông” thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng người Mông thông qua rỉ tai, truyền miệng. Đặc biệt, với sự phát triển của thời đại khoa học công nghệ 4.0, lợi dụng các nền tảng của mạng xã hội như zalo, facebook, youtobe, tiktok..., các đối tượng lập các trang, hội, nhóm để học giáo lý trực tuyến, trao đổi thông tin, tuyên truyền...; thậm chí truy cập hoặc liên kết với các đường link của tổ chức, cá nhân tôn giáo, phản động ở nước ngoài, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát. Khu vực đồng bào dân tộc Mông cũng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy với những thủ đoạn tinh vi...

Xã Trung Lý có 616 hộ/3.473 khẩu ở 11 bản Mông, trong đó các bản có 100% theo tôn giáo như: Nà Ón, Cá Giáng, Ma Hác, Xa Lao, Tung. Trên địa bàn có 2 tôn giáo là Công giáo và Tin lành với 15 điểm nhóm; trong đó có 10 điểm nhóm đã được chính quyền địa phương cấp phép hoạt động tập trung, còn 5 điểm nhóm chưa được cấp phép hoạt động.

Anh Phàng A Chồng, phó nhóm Điểm nhóm Tin lành bản Khằm 1, xã Trung Lý, cho biết: "Điểm nhóm Tin lành bản Khằm 1 có 95 hộ thuộc bản Khằm 1, Khằm 2 tham gia sinh hoạt cầu nguyện chung. Thời gian qua, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý đã luôn đồng hành cùng điểm nhóm tuyên truyền cho người dân về thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo”; tuyên truyền về chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không di cư tự do, không phát nương làm rẫy trái pháp luật, động viên con cháu đến trường đi học. Từ đó, vào những buổi sinh hoạt, ban chấp sự sẽ điều hành các hoạt động chung với các nội dung như hát thánh ca, đọc kinh thánh, cầu nguyện và sẽ lồng ghép các nội dung mà bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tuyên truyền để bà con thực hiện đúng và thực hiện tốt".

Thời gian qua, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ được giao đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, làm tốt công tác tham mưu trong nắm, xử lý tình hình và đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc Mông; chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với hoạt động của bọn phản động lợi dụng đồng bào dân tộc Mông ở khu vực biên giới. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều giải pháp để ổn định tình hình tại vùng đồng bào dân tộc Mông. Các đồn biên phòng tuyến núi, đội trinh sát ngoại biên thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác nắm, xử lý tình hình, nhất là tình hình có liên quan đến hoạt động tuyên truyền “Nhà nước Mông”; lôi kéo, móc nối người Mông theo phỉ; di cư tự do; truyền đạo trái pháp luật, những mâu thuẫn phát sinh trong nội tại, hoạt động “bất thường” và thách thức an ninh phi truyền thống trong vùng đồng bào dân tộc Mông...

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và triển khai đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại vùng dân tộc Mông. Điển hình là việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa” và Kế hoạch “Tăng cường lực lượng liên ngành tại các bản trọng điểm phía Tây tỉnh Thanh Hóa”. Đây là một trong những kế hoạch đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp. Qua các giai đoạn thực hiện từ năm 2011 đến nay, các tổ, đội công tác liên ngành với 51 đồng chí được bố trí tại 26 bản Mông, tổ chức thành 4 đội với 16 tổ công tác, đứng chân tại các bản trọng điểm, bám nắm địa bàn đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tạo được niềm tin cho chính quyền và quần chúng Nhân dân. Cán bộ liên ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp dân ổn định cuộc sống, luôn đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh, tham mưu địa phương xử lý, giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn ngay từ ban đầu, không để xảy ra điểm nóng, bức xúc kéo dài trong dân. Từ năm 2019 đến nay chưa phát hiện thêm đối tượng nào nghi vấn theo phỉ hoặc tuyên truyền “Nhà nước Mông”; số lượng người di cư giảm dần qua các năm; số lượng người Mông xuất nhập cảnh trái phép giảm đáng kể; hoạt động về tội phạm và ma túy cơ bản được ngăn chặn và đẩy lùi.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa