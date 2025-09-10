Dấu ấn xứ Thanh trong hành trình U23 Việt Nam giành vé dự VCK châu Á 2026

Trong hành trình giành vé dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2026 của U23 Việt Nam, bộ ba tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Đông Á Thanh Hóa là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Văn Thuận đã có những đóng góp quan trọng, giúp “Những chiến binh sao vàng” khép lại vòng loại với thành tích ấn tượng.

Tiền vệ Ngọc Mỹ lần đầu tiên ghi bàn cho U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Ngay ở trận ra quân, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ chính là người khai súng cho U23 Việt Nam với bàn thắng mở tỉ số vào lưới U23 Bangladesh. Phút 15, từ đường chọc khe tinh tế của Đình Bắc, Ngọc Mỹ thoát xuống phá bẫy việt vị, khống chế bóng rồi dứt điểm quyết đoán, tung lưới thủ môn đối phương. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ trẻ xứ Thanh trong màu áo U23 Việt Nam, ghi dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Sau trận đấu, Ngọc Mỹ chia sẻ: “Trận gặp U23 Bangladesh là trận đấu đầu tiên tôi được ra sân đá chính và ghi bàn cho U23 Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”. Cầu thủ sinh năm 2004 cũng cho biết việc từng thi đấu trong màu áo CLB Phú Thọ tại sân Việt Trì đã mang lại sự tự tin lớn: “Khi trở lại sân quen thuộc, tôi cảm thấy thuận lợi hơn nhiều, dễ dàng bắt nhịp với không gian thi đấu và khán giả”.

Tiền đạo xứ Thanh khiêm tốn nhìn nhận bản thân còn nhiều điều cần cải thiện từ khâu chạm bóng, di chuyển, phối hợp đến dứt điểm. Anh xúc động nói: “Mẹ đã khóc khi xem tôi ghi bàn. Đó là cảm giác đặc biệt, khiến tôi càng hạnh phúc khi làm được điều gì đó để gia đình tự hào. Tôi xin gửi lời cảm ơn mẹ vì luôn đồng hành và ủng hộ tôi.”.

Lê Văn Thuận ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng tối thiểu U23 Singapore ngày 6/9. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Đến trận đấu thứ hai gặp U23 Singapore, đến lượt Lê Văn Thuận lên tiếng. Được tung vào sân từ đầu hiệp 2, cầu thủ của CLB Thanh Hóa liên tục tạo ra sóng gió và cuối cùng đã có bàn thắng bằng vàng ở phút 79. Từ đường tatbóng chuẩn xác của Phi Hoàng, Văn Thuận bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm.

Chia sẻ sau trận, Văn Thuận nói: “Tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này rất lâu rồi. Tôi khát khao ghi bàn cho U23 Việt Nam và thật hạnh phúc khi làm được điều đó. Tôi học phong cách ăn mừng từ Neymar và hôm nay đã có cơ hội thực hiện trước khán giả Việt Nam. Xin cảm ơn người hâm mộ luôn đồng hành cùng chúng tôi”.

Trong trận đấu quyết định với U23 Yemen, Văn Thuận tiếp tục để lại dấu ấn. Sau khi được vào sân thay người từ hiệp 1, anh thi đấu năng nổ và trực tiếp kiến tạo để Thanh Nhàn tung cú sút chéo góc ở phút 70, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho U23 Việt Nam.

Tiền vệ Thái Sơn được HLV Kim Sang-sik tin dùng ở những thời điểm quan trọng tại giải đấu vừa qua.

Ở trận này, Nguyễn Thái Sơn được HLV Kim Sang-sik tin tưởng bố trí đá trọn vẹn 90 phút. Với lối chơi chắc chắn và sự điềm tĩnh nơi tuyến giữa, tiền vệ Thanh Hóa góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam giữ vững thế trận, bảo toàn mành lưới. Trước đó, ở hai trận gặp U23 Bangladesh và U23 Singapore, tiền vệ xứ Thanh đều được HLV trưởng Kim Sang-sik sử dụng ở những thời điểm phù hợp.

Đội tuyển U23 Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2026 với thành tích toàn thắng. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Với thành tích toàn thắng 3 trận, ghi 4 bàn và không để lọt lưới, U23 Việt Nam chính thức giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng C. Trong hành trình ấy, những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo xứ Thanh đã để lại dấu ấn rõ nét. Đó sẽ là động lực để Ngọc Mỹ, Văn Thuận hay Thái Sơn tiếp tục khẳng định mình, đồng thời cùng U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu lớn tiếp theo – SEA Games 33.

Hoàng Sơn