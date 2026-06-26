Dấu ấn Tháng Công nhân năm 2026

Với ý nghĩa tháng cao điểm, cấp ủy, chính quyền, xã hội chăm lo và phát huy vai trò của công nhân lao động, Tháng Công nhân năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, thi đua cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ các cấp, Đại hội Công đoàn các cấp trong điều kiện tổ chức, bộ máy tinh gọn, số lượng cán bộ công đoàn giảm nhưng phải đáp ứng khối lượng công việc nhiều hơn, mới hơn, khó hơn, đòi hỏi tiến độ nhanh hơn, chất lượng cao hơn...

Trước tình hình mới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo: hướng mọi hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, doanh nghiệp làm nền tảng, Công đoàn là đồng hành, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và Nhân dân là động lực của sự phát triển.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành trao Quyết định thành lập Tổ Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh.

Tỉnh định hướng, đồng hành, tạo động lực cho cơ sở

Thứ nhất, làm tốt vai trò định hướng, tư vấn, hướng dẫn thông qua xây dựng hệ thống 22 chỉ tiêu cụ thể (tăng 12 chỉ tiêu so với kế hoạch giao của Tổng Liên đoàn), khả thi, sát thực tế, làm cơ sở cho Công đoàn cơ sở phấn đấu, thực hiện và đánh giá. Đặc biệt đã chủ động ban hành 3 kế hoạch, 5 hướng dẫn theo hướng rõ việc; rõ người; rõ thẩm quyền, trách nhiệm; rõ điều kiện, tiến độ, thời gian; rõ sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh đã có 8/10 chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đạt và vượt kế hoạch; 12/22 chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động tỉnh giao đạt và vượt kế hoạch.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành cùng các đại biểu cắt băng ra mắt mô hình Văn hóa công nhân tại Công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam.

Thứ hai, tập trung nguồn lực xây dựng các mô hình đổi mới sáng tạo vì đoàn viên, người lao động: Đó là mô hình thi thợ giỏi hướng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng Liên đoàn phát động. Mô hình “Xây dựng đội tư vấn pháp luật”... nhằm phát huy đội ngũ công nhân nòng cốt, am hiểu pháp luật để làm công tác tư vấn, thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp quan hệ lao động, phòng ngừa ngừng việc, đình công từ xa, từ sớm, từ tổ sản xuất. Mô hình không gian văn hóa công nhân nhằm tạo môi trường khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo. Mô hình xây dựng chi bộ đảng trong doanh nghiệp làm hạt nhân lãnh đạo phong trào công nhân. Mô hình "Công đoàn cơ sở kiểu mẫu” là phương thức nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở, chất lượng đoàn viên và chất lượng cán bộ công đoàn.

Thứ ba, quan tâm chỉ đạo điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và nhân rộng. Trong điều kiện cán bộ công đoàn xã, phường còn mỏng, phần lớn mới tiếp cận nhiệm vụ, trong khi yêu cầu triển khai các hoạt động vừa toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn một số công đoàn cơ sở có điều kiện phù hợp để triển khai mô hình điểm; qua đó kiểm nghiệm thực tiễn, hoàn thiện phương pháp, tạo cơ sở để nhân rộng trong toàn hệ thống.

Đối với công tác tư vấn pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 6 Tổ tư vấn pháp luật cấp tỉnh với 111 thành viên; đồng thời chỉ đạo công đoàn xã, phường thành lập Tổ tư vấn pháp luật tại địa bàn và hướng dẫn các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên thành lập Tổ tư vấn pháp luật tại cơ sở. Cách làm này từng bước hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật đa tầng, liên thông từ tỉnh đến xã, phường và doanh nghiệp; vừa đưa pháp luật đến gần hơn với đoàn viên, người lao động, vừa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị từ cơ sở; hỗ trợ tư vấn, đối thoại, thương lượng, giải quyết vướng mắc ngay tại nơi phát sinh, góp phần phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể từ sớm, từ xa.

Cùng với mô hình tư vấn pháp luật, các mô hình chăm lo đời sống văn hóa, nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến của công nhân lao động cũng được chỉ đạo điểm và nhân rộng. Từ 3 mô hình không gian văn hóa công nhân tại Công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam, Công đoàn Công ty TNHH S&H Vina và Công đoàn Công ty TNHH Ny Hoa Việt, đến nay đã phát triển thành 17 mô hình. Từ 2 hội thi thợ giỏi tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam và Công ty TNHH Giầy SunJade Việt Nam, phong trào thi thợ giỏi sẽ tiếp tục được triển khai đến 851 công đoàn cơ sở và tổ chức chung kết cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026).

Những mô hình điểm này không chỉ tạo sản phẩm cụ thể trong Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, mà còn hình thành phương thức hoạt động mới của Công đoàn Thanh Hóa: bắt đầu từ cơ sở, kiểm nghiệm bằng thực tiễn, nhân rộng bằng hiệu quả và lan tỏa bằng lợi ích thiết thực đối với đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Đoàn viên công đoàn tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.

Với tinh thần “Tỉnh phát, cơ sở động, đoàn viên, người lao động chủ động hưởng ứng”

Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 đã tạo sự chuyển động tích cực, đồng bộ từ cơ sở. Các công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh thành các mô hình, công trình, phần việc phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhiều công đoàn xã, phường đã tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người sử dụng lao động để huy động nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; đồng thời phát huy vai trò của công nhân lao động trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, xây dựng không gian văn hóa công nhân và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Đặc biệt, với phương châm “hướng về cơ sở, gần đoàn viên, thấu hiểu người lao động”, các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 ngày càng thực chất, thiết thực hơn; chuyển mạnh từ hoạt động hành chính, phong trào đơn thuần sang hoạt động kiến tạo, đồng hành và giải quyết những vấn đề thiết thân của người lao động. Không chỉ chăm lo lợi ích trước mắt, tổ chức Công đoàn còn quan tâm kiến nghị, đề xuất các chính sách lâu dài về đào tạo, nâng cao tay nghề, nhà ở công nhân, chăm sóc sức khỏe, giáo dục con em đoàn viên, người lao động và phát triển Đảng trong công nhân.

Đầu tư đúng, phương thức phù hợp, hiệu quả rõ nét

(1) Đối với đoàn viên, người lao động: 11 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền hỗ trợ 455 triệu đồng, 364.739 suất quà với tổng kinh phí trên 122,794,082,625 đồng được trao đi trong Tháng Công nhân không chỉ kịp thời động viên đoàn viên, người lao động khó khăn mà quan trọng hơn, vai trò của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, thành quả lao động sáng tạo được ghi nhận, biểu dương. Những đóng góp và cống hiến thiết thực của hàng nghìn đoàn viên, người lao động ở cơ sở và 80 đoàn viên, công nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh tôn vinh trong dịp tổng kết Tháng Công nhân tạo thêm động lực cho đoàn viên, người lao động trưởng thành, vươn mình mạnh mẽ, chuyển nhận thức từ làm thuê sang làm chủ, từ lao động thu nhập sang lao động sự nghiệp, có đủ điều kiện đầu tư phát triển bản thân, chăm lo cho gia đình và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Và khi, khát vọng, sứ mệnh công nhân được phát huy, doanh nghiệp sẽ phải nâng tầm, công đoàn vươn mình, quê hương, đất nước sẽ phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2026.

(2) Cùng với sự trưởng thành hơn của đội ngũ công nhân lao động, Tháng Công nhân là dịp cao điểm để tổ chức công đoàn không chỉ kết nạp, tăng cường thêm 18.000 đoàn viên, mà còn nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở. Đặc biệt, bám sát thực tiễn, gần với đoàn viên, thấu hiểu người lao động, đội ngũ cán bộ công đoàn đã không ngừng trưởng thành: Nhanh hơn về bao quát tình hình, kết nối nguồn lực, thích ứng, thúc đẩy sự phát triển. Mạnh hơn về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gần hơn với doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động và không gian số. Giỏi hơn về cụ thể hóa, sử dụng và huy động nguồn lực, đối thoại, thương lượng và xử lý tình huống.

(3) Đặc biệt với 2.400 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình vận hành, tiết kiệm nguyên vật liệu của công nhân, đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển kinh tế- xã hội ở các địa phương... Với 34 vấn đề được đoàn viên, người lao động quan tâm tại diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người lao động không chỉ gợi mở để cấp ủy, chính quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách chăm lo cho đoàn viên, người lao động mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với đời sống, lao động ,thu nhập và điều kiện phát triển của đoàn viên, người lao động.

Kết quả đến hết tháng công nhân năm 2026, đã giới thiệu 643 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp 340 đảng viên mới, khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức công đoàn là hạt nhân chính trị của Đảng trong doanh nghiệp và ở cơ sở.

Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 đã khép lại, nhưng tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động vì đoàn viên, người lao động sẽ tiếp tục được lan tỏa trong toàn hệ thống Công đoàn Thanh Hóa. Từ kết quả đạt được, Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo tốt hơn cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tất cả vì doanh nghiệp thành công, công nhân hạnh phúc, công đoàn vững mạnh, Thanh Hóa phát triển, đất nước phồn vinh./.

Tiến sĩ Lương Trọng Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa