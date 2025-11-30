Đặt niềm tin vào cầu mây

Đã có những giai đoạn thực sự khó khăn, tuy nhiên những tấm huy chương giành được trong thời gian gần đây đã giúp củng cố niềm tin vào bộ môn cầu mây Thanh Hóa cũng như vai trò quan trọng của cầu mây trong phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Các VĐV cầu mây Thanh Hóa (áo đỏ) thi đấu ở nội dung đồng đội 4 nam tại Giải vô địch Cầu mây bãi biển quốc gia năm 2025.

Được thành lập năm 1997, bộ môn cầu mây Thanh Hóa từng có những khoảnh khắc huy hoàng. Nhưng sau khi lứa vận động viên (VĐV) kỳ cựu, trong đó có Lưu Thị Thanh, người được xem như huyền thoại của làng cầu mây Việt Nam giải nghệ, giai đoạn 2015-2017 từ nằm trong top đầu toàn quốc, cầu mây Thanh Hóa đã đánh mất vị thế của mình. Trong khi đó, nhiều tỉnh thành, ngành khác lại có sự đầu tư khá mạnh và vươn lên mạnh mẽ ở môn thể thao này.

Nhìn thẳng vào tình hình khi ấy, lãnh đạo ngành thể thao và những người làm công tác chuyên môn ở bộ môn cầu mây hiểu rằng, muốn phát triển bền vững cần xây dựng chắc từ “gốc” với nguồn lực lượng VĐV ổn định. Bộ môn cầu mây đã làm lại từ đầu với lứa VĐV kế cận, mới hoàn toàn, chấp nhận không có thành tích trong khoảng thời gian này để nuôi dưỡng hy vọng cho chặng đường dài và không tạo áp lực lên đội ngũ huấn luyện viên (HLV), VĐV.

Quá trình gây dựng lực lượng của bộ môn cầu mây bước đầu còn gặp khó khăn một phần do nhận thức của cộng đồng. Bộ môn cầu mây còn lạ lẫm với nhiều người dân tỉnh nhà, đặc biệt là người dân khu vực miền núi. Bên cạnh đó, với quá trình tập luyện vất vả, nếu thi đấu ở các vị trí tấn công, VĐV dễ gặp chấn thương mà chủ yếu liên quan đến dây chằng và phải mất 4 - 5 năm một VĐV năng khiếu mới có thể góp mặt và thi đấu tốt ở giải trẻ. Đây là điều khiến nhiều bậc phụ huynh và chính VĐV được tuyển chọn nản lòng.

"Muốn bộ môn phát triển vững mạnh cần xây dựng chắc gốc. Gốc ở đây là lực lượng năng khiếu, trẻ, lớp kế thừa cho cầu mây trong tương lai. Các HLV thường xuyên phải đến trực tiếp các trường THCS trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, tuyển chọn VĐV, thuyết phục gia đình các VĐV được chọn. Các em sau khi được tuyển chọn thì được đào tạo vững nền tảng kỹ thuật, hơn nữa phải có nhiều cơ hội tham gia thi đấu, phát triển trình độ chuyên môn mới mong kéo gần khoảng cách với các VĐV lớn thuộc tuyến đội tuyển", HLV trưởng Ninh Quang Long chia sẻ.

Chính từ việc đặt ra tầm nhìn dài hạn để phát triển bộ môn, đến nay, cầu mây Thanh Hóa đã xây dựng được bộ khung khá ổn định. Hiện bộ môn có 5 HLV, 24 VĐV, trong đó có 6 VĐV tuyến tỉnh, 6 VĐV tuyến trẻ và 12 VĐV tuyến năng khiếu. Nổi bật nhất trong hơn 10 năm gần đây là VĐV Hoàng Thị Hòa. VĐV này đã giành vô số huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải vô địch thế giới, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), SEA Games và đấu trường quốc nội. Bộ môn đóng góp 1 VĐV cho đội tuyển quốc gia là Lê Minh Đức; 5 VĐV cho đội tuyển trẻ quốc gia là Lưu Quang Trung, Trần Quang Đại, Lê Quỳnh Anh, Trịnh Thị Thanh, Lê Thị Thúy An. Với 12 VĐV tuyến năng khiếu, bộ môn đã cho thấy sự quyết tâm gây dựng lực lượng để chuẩn bị dài hơi cho những giải đấu trong tương lai.

Nỗ lực vượt khó, các VĐV đã không ngừng rèn luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật; trong đó, những bài tập về phản xạ, phối hợp đồng đội và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy được các VĐV đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cũng tạo điều kiện cho các VĐV tham gia tập huấn, thi đấu tại các giải đấu. Tuy nhiên, với số lượng VĐV đông, lại là bộ môn đồng đội, tập nhiều vị trí khác nhau nên mong muốn của thầy và trò bộ môn là được đầu tư thêm sân tập đảm bảo chất lượng khi mà bộ môn mới được bố trí 1 sân tập luyện tại nhà thi đấu TDTT của tỉnh.

Hiện tại, cầu mây Thanh Hóa đang sở hữu lứa VĐV khá trẻ và tiềm năng kết hợp với kinh nghiệm của các VĐV kỳ cựu. Trình độ chuyên môn giữa các VĐV khá đồng đều và có phong độ thi đấu ổn định. Bởi, các VĐV đã có thời gian tập luyện với nhau nhiều năm nên rất hiểu, ăn ý với nhau. Điểm mạnh của cầu mây Thanh Hóa chính là nội dung đồng đội 4 nam, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 3 nam, đội tuyển đôi. Và mỗi VĐV đều biết phát huy điểm mạnh của mình để mang lại kết quả tốt nhất trong thi đấu.

Trong 2 năm gần đây, cầu mây Thanh Hóa có phong độ thi đấu ổn định, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao. Năm 2024, đội tuyển đạt 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại các giải đấu; năm 2025 đội tuyển tham gia 4 giải đấu và đạt 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ.

Sự trở lại của cầu mây Thanh Hóa là câu chuyện về ý chí vượt khó, về khát vọng chinh phục đỉnh cao. Những kết quả thi đấu trong những năm vừa qua là cơ sở quan trọng để bộ môn có sự tính toán, đầu tư trọng điểm cho những mục tiêu trong những năm tới, mà trước mắt là Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Bài và ảnh: Anh Tuân