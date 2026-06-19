Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026

Chiều 19/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức các môn của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Ảnh minh họa.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn để các em học sinh và phụ huynh nắm được cách chấm đối với môn này.

Đáp án chính thức các môn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026:

Môn Toán

Môn Ngữ văn

Hướng dẫn chấm Ngữ văn

Hướng dẫn chấm Rubric

Môn Vật lý

Môn Hóa học

Môn Sinh học

Môn Tin học

Công nghệ công nghiệp

Công nghệ nông nghiệp

Môn Lịch sử

Môn Địa lý

Giáo dục kinh tế và pháp luật

Môn Tiếng Anh

Môn Tiếng Nga

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Trung

Môn Tiếng Đức

Môn Tiếng Nhật

Môn Tiếng Hàn

Sau khi có điểm, các Sở GD&ĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

NM