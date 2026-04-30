Đánh thức tiềm năng vùng đất Quảng Ninh

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Quảng Nhân, Quảng Hải và Quảng Ninh, xã Quảng Ninh mới từng đối mặt không ít khó khăn khi nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả. Song, bằng những cách làm linh hoạt, từ đổi mới sản xuất nông nghiệp đến thu hút doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, địa phương đang từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo sức bật mới cho kinh tế, hướng tới nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Cơ sở sản xuất của Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất Thanh Bình, xã Quảng Ninh.

Trên cánh đồng thôn Đai - nơi trước đây chủ yếu canh tác các loại cây trồng truyền thống, hiệu quả thấp, phụ thuộc nhiều vào thị trường - nay đã khoác lên diện mạo mới. Nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, giá trị thu được trên cùng diện tích được nâng lên rõ rệt.

Theo ông Đới Sỹ Hải, Bí thư chi bộ thôn Đai, lợi thế đất màu cùng đức tính cần cù, sáng tạo của người dân đã tạo điều kiện để nhiều loại cây trồng hàng hóa được đưa vào sản xuất hiệu quả. Những vụ dưa chuột, dưa gang nối tiếp khoai tây, cà rốt, ớt... được bố trí luân canh hợp lý, giúp nông dân có thu nhập quanh năm. Nổi bật là mô hình trồng ớt xuất khẩu ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm quy mô 4ha được triển khai theo hình thức liên kết sản xuất ớt, hình thành mô hình “cánh đồng lớn”, nơi bà con nông dân trở thành những “công nhân nông nghiệp” ngay trên chính thửa ruộng của mình.

Sau sáp nhập, xã Quảng Ninh có diện tích tự nhiên 17,09km2, quỹ đất nông nghiệp thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Địa phương đã đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích không ngừng được nâng lên. Báo cáo quý I/2026 của xã đánh giá, tổng sản lượng lương thực vụ đông đạt 172,5 tấn; diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 929,91ha; sản lượng khai thác thủy sản đạt khoảng 130 tấn. Địa phương đã tích tụ được 16ha “cánh đồng lớn” để sản xuất lúa thương phẩm Smart 888 áp dụng cơ giới hóa đồng bộ. Trên địa bàn xã đã có 3 sản phẩm được công nhận OCOP.

Cùng với đổi mới sản xuất nông nghiệp, xã Quảng Ninh chủ động mở rộng không gian phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 66,05 triệu đồng/năm. Một trong những điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế là việc phát huy lợi thế vùng ven đô để phát triển ngành nghề. Không quá khi nói Quảng Ninh đang dần trở thành “thủ phủ” của các cơ sở sản xuất nội thất xây dựng, tủ nhựa, tủ inox... với quy mô ngày càng mở rộng.

Từ một hộ sản xuất nhỏ, sau hơn 10 năm chuyển đổi mô hình, Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất Thanh Bình đã vươn lên trở thành đơn vị có vị thế trong lĩnh vực sản xuất nội thất gỗ công nghiệp. Với các sản phẩm đa dạng như tủ bếp, bàn ghế, kệ... doanh nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh, thành khác. Hiện công ty tạo việc làm ổn định cho 18 lao động với mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Văn Huy, giám đốc công ty chia sẻ: Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn, doanh nghiệp rất mong muốn được quan tâm, tạo điều kiện về quỹ đất sản xuất để có thể mở rộng quy mô, đầu tư thêm máy móc, công nghệ, nâng cao năng lực. Việc quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông, điện, nước đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế của địa phương và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Bước sang năm 2026, xã Quảng Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 74,2 triệu đồng/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tiếp tục quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp có kiểm soát; nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản gắn với chế biến và tiêu thụ. Đồng thời, chú trọng phát triển các ngành chế biến nông, thủy sản, đồ gỗ, mỹ nghệ, nội thất xây dựng; xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, làng nghề; phát triển mạnh các ngành dịch vụ chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu...

Quảng Ninh hôm nay đang từng bước đánh thức những tiềm năng sẵn có. Những cánh đồng quy mô lớn, những xưởng sản xuất sôi động, những mục tiêu phát triển rõ ràng... đang tạo nên một diện mạo mới - năng động, thực chất và giàu kỳ vọng cho vùng đất này trên hành trình phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Việt Hương