Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2025

Chiều 1/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2025; tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong quý III/2025, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, biên phòng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Nổi bật, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đề án quốc phòng, quân sự, biên phòng; tham mưu sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh phù hợp với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từng bước hoạt động hiệu quả; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 5 và số 10; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ Nhân dân vùng lũ.

Các mặt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Đảng, công tác dân vận được triển khai đồng bộ, hiệu quả; tổ chức thành công kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong quý IV với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát thực.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ngọc Lê (CTV)