Đảng ủy phường Hạc Thành trao Huy hiệu Đảng tặng 318 đảng viên

Sáng 24/6, Đảng ủy phường Hạc Thành tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đảng viên 60 năm tuổi đảng trở lên trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường dự hội nghị.

Lãnh đạo phường Hạc Thành trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên 60 năm tuổi Đảng trở lên.

Đợt 19/5 năm nay, Đảng bộ phường Hạc Thành vinh dự có 318 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 11 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện nhấn mạnh: Được trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đảng viên và gia đình mà còn là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Các đồng chí đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường mong muốn các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình với tinh thần: “Tuổi già nhưng chí không già, góp công xây dựng nước nhà phồn vinh”.

Thay mặt các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Nguyễn Thế Loan phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đảng viên Nguyễn Thế Loan, nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng chia sẻ: Đây là một mốc son của cuộc đời người cộng sản. Đồng chí nguyện tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào thi đua ở nơi cư trú, cùng với đảng bộ, chi bộ thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng có hiệu quả, đạt chất lượng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Lê Thảo (CTV)