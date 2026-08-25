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Đảng trong kỷ nguyên mới: Hệ thống tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới

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(Baothanhhoa.vn) - Gần một thế kỷ đã đi qua kể từ khi chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập. Đến nay, hệ thống tổ chức của Đảng và các tổ chức cơ sở Đảng đã phát triển và luôn được điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn. Mới đây nhất, Quy định 208 của Ban chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng đã một lần nữa điều chỉnh, nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới. Quy định cũng đưa ra những điểm mới về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; đồng thời cụ thể hoá khâu tổ chức thực hiện.

Đảng trong kỷ nguyên mới: Hệ thống tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới

Gần một thế kỷ đã đi qua kể từ khi chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập. Đến nay, hệ thống tổ chức của Đảng và các tổ chức cơ sở Đảng đã phát triển và luôn được điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn. Mới đây nhất, Quy định 208 của Ban chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng đã một lần nữa điều chỉnh, nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới. Quy định cũng đưa ra những điểm mới về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; đồng thời cụ thể hoá khâu tổ chức thực hiện.

Nguồn: VTV

Đảng trong kỷ nguyên mới: Hệ thống tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới

Từ khóa:

#Ban chấp hành trung ương #Quy định #tổ chức cơ sở đảng #Đảng trong kỷ nguyên mới

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