Đảng bộ xã Thọ Lập đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thọ Lập đang đẩy nhanh số hóa hồ sơ, tạo lập dữ liệu, xây dựng hồ sơ đảng viên điện tử, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 9/2026, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.

Tổ số hóa hồ sơ đảng viên xã Thọ Lập thực hiện nhiệm vụ tạo lập dữ liệu và xây dựng hồ sơ đảng viên điện tử.

Đảng bộ xã Thọ Lập có trên 1.000 đảng viên. Xác định việc triển khai số hóa hồ sơ, tạo lập dữ liệu và xây dựng hồ sơ đảng viên điện tử là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành khối lượng hồ sơ theo tiến độ, mà quan trọng hơn là xây dựng được nguồn dữ liệu chính xác, đồng bộ, có khả năng khai thác, sử dụng lâu dài.

Để thực hiện có hiệu quả, rõ thời gian, tiến độ hoàn thành, Đảng ủy xã Thọ Lập đã ban hành kế hoạch thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên trong hệ thống chính trị. Theo đó, toàn bộ hồ sơ đảng viên được số hóa trên cơ sở hồ sơ giấy gốc đang được quản lý. Trước khi đưa vào quy trình số hóa, từng hồ sơ được rà soát, kiểm kê, phân loại, chỉnh lý và đối chiếu kỹ với tài liệu gốc. Những thông tin còn thiếu, chưa thống nhất hoặc cần xác minh được phát hiện, xử lý ngay từ đầu.

Đảng ủy xã thành lập tổ công tác số hóa, huy động cán bộ, công chức có kỹ năng công nghệ thông tin và lực lượng tham gia chuyển đổi số thực hiện nhiệm vụ. Hạ tầng kỹ thuật, máy tính, máy quét, thiết bị lưu trữ, đường truyền cùng các điều kiện bảo đảm an toàn thông tin được chuẩn bị đầy đủ. Hồ sơ sau khi kiểm tra được quét đầy đủ, lưu trữ theo đúng thứ tự tài liệu gốc; từng thành phần hồ sơ được đặt tên tệp, kiểm tra chất lượng trước khi ký số, cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu. Các khâu đều được kiểm tra, đối chiếu, không để xảy ra tình trạng thiếu, thừa, trùng lặp hoặc sai lệch thông tin.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Thọ Lập là triển khai số hóa hồ sơ song song với rà soát, làm sạch dữ liệu đảng viên trên Sổ tay đảng viên điện tử. Theo đó, đảng viên trực tiếp kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân, đề nghị điều chỉnh những nội dung chưa chính xác. Chi ủy, bí thư hoặc phó bí thư chi bộ đối chiếu với hồ sơ gốc, xác nhận thông tin; Đảng ủy xã tiếp tục kiểm tra, rà soát và phê duyệt trên hệ thống từng bước bảo đảm sự thống nhất giữa hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử và dữ liệu đảng viên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy xã Thọ Lập quán triệt phương châm: “Làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”; đồng thời yêu cầu dữ liệu phải bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đây là yêu cầu có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của quá trình chuyển đổi số. Bởi mục tiêu cuối cùng không đơn thuần là chuyển hồ sơ giấy thành các tệp điện tử, mà phải tạo lập được nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao, được cập nhật thường xuyên và phục vụ trực tiếp công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Văn Lực, cho biết: “Cùng với yêu cầu về tiến độ và chất lượng, Đảng ủy xã Thọ Lập đặc biệt coi trọng an toàn, an ninh thông tin. Quá trình số hóa được thực hiện trong môi trường kiểm soát chặt chẽ về con người, thiết bị, dữ liệu và không gian làm việc. Việc khai thác, sử dụng, sao chép và cung cấp thông tin phải bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền. Hồ sơ giấy sau khi số hóa được kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao và lưu trữ theo quy định”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, sự phân công cụ thể và quy trình thực hiện chặt chẽ, Đảng bộ xã Thọ Lập đang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ số hóa đảng viên vào cuối tháng 9/2026, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Bài và ảnh: Minh Hiếu