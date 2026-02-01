Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, Đảng bộ xã Xuân Du đã triển khai nhiều giải pháp, qua đó góp phần tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Du họp bàn các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ.

Thời gian qua, chi bộ thôn 6 đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế tại địa phương. Ông Bùi Đình Chính, Bí thư chi bộ thôn 6 cho biết: “Ngay từ đầu năm, chi ủy chi bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho từng quý. Trên cơ sở kế hoạch năm, chi ủy đã trao đổi, bàn bạc thống nhất các mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp thực hiện; đồng thời phân công chi ủy viên chuẩn bị báo cáo đề dẫn. Dự thảo chuyên đề được bí thư chi bộ, cấp ủy thông qua và gửi cho đảng viên nghiên cứu trước mỗi kỳ sinh hoạt”.

Để tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, quý IV/2025, chi bộ thôn 6 đã đưa chuyên đề “Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ra khu vực cánh đồng phát triển cây đào thế” vào sinh hoạt. Chuyên đề được đảng viên đồng thuận, hưởng ứng rất cao, nhiều việc đã được quyết liệt triển khai thực hiện như tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí thực hiện.

Cùng với đó chi bộ đã tiến hành cải tạo, khơi thông hệ thống mương tưới, tiêu nội đồng; xây dựng hệ thống mương thoát nước thải có nắp đậy trong thôn. Nhân dân đã đồng tình ủng hộ, đóng góp hơn 1,3 tỷ đồng để thực hiện các công trình. Đến nay, đã xây dựng được 375m đường giao thông ra khu vực cánh đồng trồng cây đào thế, 120m mương tưới, tiêu nội đồng... góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 28/10/2025 của Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Du đã ban hành kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ và đảng ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ nơi được phân công phụ trách. Các đồng chí được phân công dự sinh hoạt phải theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên tại chi bộ; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền của chi bộ để báo cáo về ban thường vụ Đảng ủy xã kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết. Từ đó, góp phần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt.

Đảng bộ xã Xuân Du hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng (gồm 2 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở và 36 chi bộ thôn) với 976 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, Đảng bộ xã đã ban hành kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời thành lập tổ công tác của cấp ủy dự sinh hoạt tại các chi bộ. Hiện nay, 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy định, nhiều chi bộ duy trì sinh hoạt chuyên đề hiệu quả, tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy trí tuệ trong tập thể. Tại các buổi sinh hoạt, nội dung các chuyên đề sinh hoạt được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại cơ sở...

Công tác kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ được tăng cường, bảo đảm thực chất, hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đồng thời biểu dương, nhân rộng các chi bộ, đảng viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Xây dựng Đảng xã Xuân Du cho biết: “Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu cho Đảng ủy triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhờ vậy chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, nội dung sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ thường xuyên đổi mới theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Các chi bộ đã lựa chọn cán bộ, đảng viên có trình độ, am hiểu nội dung để phân công chuẩn bị chuyên đề đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng. Các buổi sinh hoạt đã trở thành diễn đàn để đảng viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở cơ sở”.

Bài và ảnh: Minh Khanh