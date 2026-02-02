Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại địa phương không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là động lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Với đường lối đối ngoại “chủ động, tích cực, hiệu quả”, Thanh Hóa đã ghi nhiều dấu ấn trên cả ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại Nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thanh Hóa trên trường quốc tế.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật với chủ đề “Kết nối văn hóa bằng truyện dân gian và âm nhạc”.

Để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với một số tỉnh, thành phố ở các nước, các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các đối tác chiến lược, quan trọng, tỉnh Thanh Hóa đã vạch ra đường hướng cho công tác đối ngoại phù hợp với bối cảnh và tình hình mới. Trên cơ sở nội dung các văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết giai đoạn 2021-2025 giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, các đối tác nước ngoài, Thanh Hóa luôn chủ động tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn với các địa phương đã thiết lập quan hệ hợp tác.

Nổi bật như, trong quan hệ hợp tác với tỉnh Hủa Phăn (Lào), hai tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hằng năm hai bên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao để đánh giá kết quả hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, kim ngạch thương mại hai chiều Thanh Hóa - Hủa Phăn cơ bản đáp ứng được nhu cầu hàng hóa tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất và các hoạt động thương mại. Trong 5 năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai tỉnh ước đạt 401,58 triệu USD, tăng 514,5% so với giai đoạn 2016-2020. Về đầu tư phát triển, Thanh Hóa đã viện trợ tỉnh Hủa Phăn hơn 367 tỷ đồng, trong đó kinh phí viện trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 257 tỷ đồng. Một số dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh.

Trong quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, năm 2025, tỉnh Thanh Hóa và thành phố Seongnam đã ký kết thỏa thuận tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực. Lãnh đạo 2 bên thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, giao lưu Nhân dân; gặp gỡ kiều bào Thanh Hóa đang học tập, làm việc tại Hàn Quốc; kết nối thương mại với các đối tác của Hàn Quốc... Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, với 44 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 1,65 tỷ USD. Tiêu biểu là Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn II liên doanh với Nhật Bản (vốn của nhà đầu tư Hàn Quốc 1,39 tỷ USD), lĩnh vực may mặc có 23/44 dự án; thương mại, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa sang Hàn Quốc 5 năm qua đạt 2.172 triệu USD, chiếm 7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, Nhật Bản có 21 dự án FDI tại Thanh Hóa, với tổng vốn đăng ký hơn 6 tỷ USD, chiếm trên 40% tổng vốn FDI toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản giai đoạn 2021-2025 đạt 3.384 triệu USD, chiếm 11% tổng kim ngạch xuất khẩu, với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, thủy sản, sản phẩm cói, tre, thủ công mỹ nghệ... Tỉnh Thanh Hóa đã ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Niigata; ký kết với 2 nhà đầu tư Nhật Bản về xây dựng trung tâm thương mại và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Thanh Hóa, mở ra nhiều cơ hội cho các hoạt động hợp tác trong giai đoạn mới.

Nhiều năm qua, Thanh Hóa đã giữ vững quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Italia, CHLB Đức, Liên bang Nga, Cộng hòa Séc, Hungary... Cùng với hợp tác hữu nghị, các hoạt động ngoại giao kinh tế được Thanh Hóa xem là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ và kiến thức mới, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm, tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế của tỉnh trên trường quốc tế. 5 năm qua, giá trị xuất khẩu của tỉnh đạt 29.268 triệu USD (tăng 51,5% so với giai đoạn 2016-2020); giá trị nhập khẩu đạt 44.486 triệu USD (tăng 63,16% so với giai đoạn 2016-2020). Toàn tỉnh có hơn 300 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu đến 68 nước và vùng lãnh thổ, với 55 chủng loại hàng hóa. Về thu hút FDI, lũy kế đến tháng 10/2025, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 179 dự án với tổng vốn đăng ký 15,6 tỷ USD. Nhiều năm liền, Thanh Hóa giữ vị trí dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút FDI. Nhiều dự án FDI, viện trợ quy mô lớn đã và đang hiện thực hóa khát vọng đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư. Ngoài ra, Thanh Hóa đã huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực ODA với 9 dự án, tổng vốn 2.686 tỷ đồng.

Song song với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh xứ Thanh tới bạn bè quốc tế. Nhiều sự kiện ngoại giao văn hóa nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước đã được tổ chức thành công như: Tuần văn hóa Việt - Lào, gặp gỡ Việt Nam - Hàn Quốc, gặp gỡ Việt Nam - Nhật Bản... Thanh Hóa cũng tích cực lồng ghép giới thiệu văn hóa địa phương trong các chương trình làm việc với các đoàn nước ngoài; phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa với nhiều hoạt động phong phú, sâu sắc.

Để nâng tầm công tác đối ngoại, Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại, trọng tâm là đối ngoại kinh tế giai đoạn 2026-2030. Qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với một số tỉnh, thành phố nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, nhất là các đối tác chiến lược, quan trọng. Cùng với tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, Thanh Hóa tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quảng bá thương hiệu, nâng tầm vị thế của tỉnh trên trường quốc tế.

Bài và ảnh: Tố Phương