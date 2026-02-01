“Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”

Đổi mới tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn hệ thống chính trị là yêu cầu khách quan, cấp bách trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thực tiễn triển khai cho thấy, với những chủ trương lớn, nhất là những việc chưa có tiền lệ, khó tránh khỏi vướng mắc ban đầu. Vì vậy, phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng” là cách làm linh hoạt, thể hiện quyết tâm chính trị và năng lực thích ứng của cả hệ thống. Khi bộ máy đã cơ bản ổn định, yêu cầu đặt ra là “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”, đây được xem là một trạng thái vận hành cao hơn, kỷ luật và hiệu quả hơn.

Phương châm “Vừa chạy vừa xếp hàng” không phải là sự chấp nhận thiếu sót, càng không phải là làm theo cảm hứng. Đó là cách triển khai nhanh để không bỏ lỡ thời cơ; đồng thời kiểm tra, rà soát, điều chỉnh kịp thời để bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định, tránh hấp tấp. Nói cách khác, “chạy” để đáp ứng yêu cầu cấp bách; “xếp hàng” để giữ vững kỷ luật, củng cố nền tảng quản trị.

Nhờ cách tiếp cận này, trong thời gian ngắn, toàn hệ thống chính trị đã triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở 34 tỉnh, thành phố, đồng thời hoàn tất việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Nhiều mô hình mới, cách làm mới được thử nghiệm, tổng kết và nhân rộng. Những bất cập ban đầu trong quá trình “chạy” đã được phát hiện, điều chỉnh; những điểm chưa rõ được “xếp hàng” lại bằng quy trình, cơ chế, bằng phân công trách nhiệm. Mục tiêu xuyên suốt là hình thành bộ máy hành chính tinh gọn, hiện đại, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đáng chú ý, ngày 1/7/2025 đánh dấu mốc quan trọng khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước. Mốc này không chỉ là sự kiện tổ chức bộ máy, mà còn là kết quả của một quá trình vượt qua nhiều rào cản thể chế tồn tại kéo dài. Có thể khẳng định, phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng” đã góp phần tạo ra nền tảng vững chắc để bước sang giai đoạn tiếp theo bảo đảm sự ổn định, tính chuẩn hóa và hiệu quả vận hành cao hơn.

Vì vậy, khi các “hàng ngũ” đã cơ bản ổn định, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục triển khai, mà phải nâng chuẩn vận hành của bộ máy. Phương châm “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 18/7/2025 chính là yêu cầu đó. Đây là “hiệu lệnh” cho giai đoạn quan trọng tiếp theo trong tiến trình xây dựng thiết chế quản trị hiện đại, liêm chính, tinh gọn, hướng tới người dân. Là sự chuyển hóa về trạng thái quản trị, từ giai đoạn vừa triển khai vừa điều chỉnh sang giai đoạn vận hành ổn định, kỷ luật, hiệu quả.

Với Thanh Hóa, việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một bước đi lớn, giảm từ 547 đơn vị xuống còn 166 đơn vị. Cùng với đó là sáp nhập các ban, sở, ngành, đơn vị theo đúng định hướng của Trung ương. Sắp xếp bộ máy luôn tác động trực tiếp đến tổ chức và đội ngũ. Vì vậy, vấn đề quan trọng không chỉ là “giảm đầu mối” mà là “tăng hiệu quả”; không chỉ là “tinh gọn” mà là “tinh chất”; không chỉ là “đúng quy trình” mà phải “đúng mục tiêu”. Tinh thần xuyên suốt là thận trọng, chặt chẽ, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Chuyển từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” là sự chuyển mình mạnh mẽ cả về tư duy và hành động. Tư duy ở đây là chuyển từ xử lý tình huống sang chuẩn hóa vận hành; từ giải bài toán tổ chức sang giải bài toán chất lượng phục vụ; từ nhấn mạnh sắp xếp sang nhấn mạnh hiệu quả. Hành động ở đây là đi vào kỷ luật thực thi, kỷ cương công vụ, công khai minh bạch.

Điều người dân kỳ vọng sau mọi cuộc sắp xếp, cuối cùng vẫn là một kết quả rõ ràng. Thủ tục thuận lợi hơn, giải quyết công việc nhanh hơn, thái độ phục vụ chuẩn mực hơn, và quyền lợi chính đáng được bảo đảm tốt hơn. Đó là thước đo trực tiếp của “lối thông”. Còn “hàng thẳng” được đo bằng việc không chồng chéo, không đùn đẩy, không “trách nhiệm chung chung”. Khi đã “đồng lòng cùng tiến”, mọi chủ trương sẽ có khả năng lan tỏa vào thực tiễn bằng sự thống nhất, đồng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân.

Gia Bảo