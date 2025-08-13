Đảng bộ xã Tân Ninh hội tụ sức mạnh, bứt phá toàn diện

Xã Tân Ninh được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Nưa, xã Thái Hòa và xã Vân Sơn, với tổng diện tích 53,63km2, dân số 27.427 người. Đảng bộ xã Tân Ninh có 49 tổ chức đảng, với 1.278 đảng viên. Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Tân Ninh đã tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của đảng bộ xã; tích cực đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển xã Tân Ninh và tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo xã Tân Ninh thăm Nhà máy Sản xuất bao bì Thái Yên.

Kế thừa thành quả

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn cũ đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Có 24/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt mục tiêu. Đặc biệt, việc thực hiện 3 chương trình trọng tâm (Chương trình phát triển nông nghiệp gắn với XDNTM nâng cao; Chương trình phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tâm linh; Chương trình đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi gắn với thực hiện các tiêu chí XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu), các xã đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm ước đạt 8,82%. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tích tụ, tập trung 132,4ha đất để tổ chức sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, vượt 21,9% mục tiêu. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2025 ước đạt 383 tỷ đồng, gấp 1,67 lần năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh qua từng năm, năm 2025, ước đạt 78,45 triệu đồng, vượt mục tiêu, gấp 1,73 lần năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 244,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Tân Ninh thăm, kiểm tra trang trại nuôi dúi tại địa phương.

Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM được chỉ đạo quyết liệt, thực sự đi vào chiều sâu, tạo thành phong trào mạnh mẽ, có sức lan tỏa lớn. Xã Thái Hòa đạt chuẩn NTM, xã Vân Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thị trấn Nưa đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt 6,9%. Có 4 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 100% các tuyến đường xã, đường thôn, ngõ xóm được bê tông hóa; hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét; thu hút vốn đầu tư vượt cao so với mục tiêu đề ra; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Giai đoạn 2021-2025 thu hút được 3 dự án đầu tư lớn có vai trò quan trọng, tạo động lực để phát triển công nghiệp, dịch vụ trong giai đoạn tới, với tổng mức đầu tư 9.795 tỷ đồng, nhu cầu lao động hơn 2.000 người. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 2.362 tỷ đồng, vượt mục tiêu, gấp 1,61 lần giai đoạn 2016-2020.

Hệ thống đường giao thông được mở rộng, xây dựng khang trang.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác phục dựng các nghi lễ gắn với di tích, đầu tư hạ tầng cơ sở, không gian văn hóa tại các di tích; quảng bá, giới thiệu các di tích, đặc biệt là Di tích lịch sử quốc gia đền Nưa - núi Nưa - Am Tiên được quan tâm đẩy mạnh, thu hút ngày càng đông du khách thập phương, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công tác giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, khắc phục, xử lý kịp thời; niềm tin của Nhân dân đối với đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường.

Tự tin bước vào giai đoạn mới

Những thành tựu đã đạt được sẽ là động lực thúc đẩy phát triển và nâng cao vị thế của xã Tân Ninh trong giai đoạn tới. Sau hợp nhất, xã Tân Ninh là đơn vị hành chính lớn, giữ vị trí trung tâm vùng phía Tây của tỉnh, có nhiều tiềm năng và lợi thế nổi bật, đặc biệt là phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, đó là điều kiện thuận lợi để bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Một góc trung tâm xã Tân Ninh.

Với phương châm hành động “Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tân Ninh đặt ra mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân 13 - 14%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng; phát triển mạnh doanh nghiệp, đầu tư và hạ tầng; nâng cao chất lượng sống cho người dân...; tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Tân Ninh giàu đẹp, văn minh, phát triển toàn diện, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã Tân Ninh cũng đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Xã sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; ưu tiên các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, du lịch; hệ thống đường xã kết nối với các quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn. Phát triển đồng bộ hạ tầng điện, nước sạch, hạ tầng giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi nội đồng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Tân Ninh thăm, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; quyết tâm thực hiện thành công chính quyền địa phương 2 cấp. Xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo niềm tin và sự hài lòng trong Nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của các cơ quan, đoàn thể.

Thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến, mời gọi, thu hút các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng cao. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Hành trình phía trước còn nhiều chông gai, nhưng với truyền thống cách mạng, nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ qua và khát vọng đổi thay hiện hữu, tin rằng Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Ninh sẽ tiếp tục viết nên những trang mới đầy tự hào - để vùng đất hội tụ này vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng của xứ Thanh trong tương lai không xa.

