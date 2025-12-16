Xã Thiệu Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 16/12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 11 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp chủ yếu năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2025 là năm đầu tiên xã Thiệu Hóa tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Hóa đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Có 27/27 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 6.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 76,18 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó công nghiệp, xây dựng và dịch vụ giữ vai trò chủ lực. Nông nghiệp phát triển theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản phẩm trên một ha đất canh tác đạt 169,5 triệu đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được duy trì, với 21/36 thôn, khu phố đạt chuẩn kiểu mẫu. Các mô hình thôn thông minh, sản phẩm OCOP được giữ vững và nâng chất lượng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định; nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, bàn giao và phát huy hiệu quả. Nhà máy sản xuất giày Alivia Việt Nam tại Cụm công nghiệp Vạn Hà vận hành hiệu quả, tạo việc làm cho gần 4.000 lao động, khẳng định vai trò động lực trong phát triển công nghiệp địa phương.

Cùng với đó, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, với 35 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 373.

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Thiệu Hóa trở thành phường trước năm 2030.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Giáo dục tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh; y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, thích ứng nhanh với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công, tạo khí thế và niềm tin trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, Đảng bộ xã đề ra 25 chỉ tiêu cụ thể với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định, tạo bứt phá phát triển, xây dựng nền tảng vững chắc để trở thành phường trước năm 2030. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 12% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 80 triệu đồng; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ là động lực chủ đạo. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hoàn thiện quy hoạch đô thị và Đề án thành lập phường, tạo dư địa thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chăm lo các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Thanh Mai (CTV)