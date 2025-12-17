Sao Vàng chú trọng giám sát thực hiện nghị quyết về các nội dung chất vấn

Bám sát việc thực hiện Nghị quyết 614/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2024 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII, xã Sao Vàng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, thiết thực đối với những lĩnh vực quan trọng. Qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo được những chuyển biến tích cực.

Xã Sao Vàng phối hợp với cơ quan chức năng giám sát tại Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 537ha, tổng vốn đầu tư 3.255,6 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư lớn, trọng điểm của tỉnh. Để triển khai thực hiện dự án, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sao Vàng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 5 nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh thu hút, kêu gọi đầu tư giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. Đến nay, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 137,79ha (gồm 100,79ha thuộc giai đoạn 1 và 37ha thuộc giai đoạn 2). Theo đánh giá, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân do vẫn còn một số vướng mắc từ chính sách, pháp luật đất đai có sự thay đổi, công tác xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: "Để sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án, qua giám sát về thực hiện các nội dung chất vấn ngày 1/10, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Trong đó, UBND xã chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến chế độ, chính sách thuộc thẩm quyền. MTTQ xã đẩy mạnh tuyên truyền chế độ, chính sách, vận động người dân nhận tiền đền bù và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư".

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 614/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh cho thấy, sau 1 năm thực hiện nghị quyết, xã Sao Vàng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, quản lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải rắn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt ưu tiên các dự án quy mô lớn, trọng điểm của tỉnh.

Đối với công tác quản lý, xử lý môi trường và chất thải rắn đã được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, chỉ đạo. Công tác chuyển đổi số được quan tâm, đạt được kết quả quan trọng trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Trong xử lý rác thải, dù đã có chỉ đạo và đầu tư nâng cấp, việc vận hành sau khi hoàn thành dự án vẫn chưa đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát tại các bãi chôn lấp chưa thường xuyên, tình trạng tập kết rác sai vị trí, rơi vãi gây ô nhiễm vẫn diễn ra. Lĩnh vực chuyển đổi số cũng bộc lộ bất cập khi một số phần mềm hành chính công hoạt động thiếu ổn định; việc chuẩn hóa dữ liệu còn chậm, cản trở công tác tra cứu và chia sẻ thông tin. Hạ tầng số chưa đồng bộ, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ còn khó khăn trong đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Tuấn cho biết thêm: “Xã đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án còn vướng mắc; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là tình trạng quá tải tại bãi rác và tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong thu gom, xử lý rác thải”.

Đối với chuyển đổi số, xã tiếp tục chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bài và ảnh: Lê Phượng