Đảng bộ xã Nông Cống trao Huy hiệu Đảng cho 61 đảng viên

Chiều 9/7, Đảng bộ xã Nông Cống tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 cho 61 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Nông Cống có 61 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện của các đảng viên; đồng thời khẳng định sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển quê hương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nông Cống Võ Mạnh Sơn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 60 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Cống Trương Công Tuấn trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên 55 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Nông Cống đã trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, giữ gìn truyền thống cách mạng, nêu gương trong gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động trước sự quan tâm của Đảng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Nông Cống ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Yến (CTV)