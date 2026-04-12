Dàn sao “cháy” hết mình cùng Concert “Thanh âm kỷ nguyên mới”

Tối 11/4, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu hiện đại và không gian âm nhạc bùng nổ cảm xúc, Concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật đặc biệt để mở đầu khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026; nơi những ngôi sao âm nhạc tên tuổi hàng đầu cùng hội tụ và “cháy” hết mình cùng khán giả. Mỗi tiết mục là sự hòa quyện giữa âm thanh, ánh sáng và cảm xúc, tạo nên một đêm diễn mãn nhãn, lan tỏa nguồn năng lượng trẻ trung, khát vọng vươn lên và tinh thần của một kỷ nguyên mới.

Rapper Rica mở màn đêm nhạc "bùng cháy" với lời rap Thương ca Tiếng Việt - Tình ca.

Ca sĩ Hoàng Bách thể hiện ca khúc "Bài ca tôm cá" sâu lắng, giàu cảm xúc.

Ca sĩ Phạm Anh Duy trình bày "Hò biển", lan tỏa tinh thần mạnh mẽ, phóng khoáng của biển cả.

NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Hoàng Tùng hòa giọng trong "Đất mỏ anh hùng", khơi dậy niềm tự hào về vùng than Quảng Ninh.

Tốp thiếu nhi Cung Văn hóa Thanh Thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh cùng Đoàn nghệ thuật HT biểu diễn liên khúc "Em đi giữa biển vàng – Hạt gạo làng ta – Niềm vui của em", mang đến không khí trong trẻo, tươi vui.

Ca sĩ Quách Mai Thy biểu diễn ca khúc "Giai điệu Việt Nam mình" với phong cách trẻ trung, tươi mới, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.

Ca sĩ Vũ Thùy Linh gây ấn tượng với phong thái tự tin, cuốn hút...

...qua mashup "Bèo dạt mây trôi – Mơ khách đường xa", nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

NSƯT Hoàng Thanh thể hiện ca khúc "Lý mười thương" đậm chất Huế, với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, giàu cảm xúc.

Nhóm Oplus... ...cùng ca sĩ Bùi Lê Mận trình diễn liên khúc "Lý ngựa ô – Bài ca đất phương Nam".

Ca khúc "Việt Nam tinh hoa" được thể hiện bởi NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, Quách Mai Thy, Hoàng Bách, Phạm Anh Duy... tạo nên màn hòa giọng hoành tráng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Rapper Double2T khuấy động sân khấu với "Người miền núi chất".

Ca sĩ Hòa Minzy xuất hiện đầy ấn tượng trên sân khấu...

...khuấy động không khí bằng phong cách trẻ trung, giàu năng lượng, làm bùng nổ cảm xúc.

Đông đảo khán giả hòa mình vào không khí sôi động, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Ca sĩ Trúc Nhân "đốt cháy" sân khấu với loạt ca khúc sôi động.

Trúc Nhân xuống giao lưu, hòa ca cùng khán giả, tạo nên những khoảnh khắc kết nối giàu cảm xúc.

NSND Thanh Hoa cùng Trúc Nhân thể hiện "Made in Việt Nam", mang đến màn kết hợp ấn tượng.

Khép lại chương trình, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Thu Thủy, rapper Rica... trình diễn liên khúc "Quảng Ninh những ngày rực rỡ – Rạng ngời Việt Nam tôi", kết thúc đêm diễn trong không khí hào hùng, rực rỡ.

Minh Đức- Đỗ Phương- Minh Hà - baoquangninh.vn

Nguồn: https://baoquangninh.vn/dan-sao-chay-het-minh-cung-concert-thanh-am-ky-nguyen-moi-3403415.html

Giữ hồn lễ hội truyền thống phường Sầm Sơn

Giữ hồn lễ hội truyền thống phường Sầm Sơn

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sầm Sơn không chỉ níu chân du khách bởi bãi cát dài, nước biển trong xanh mà còn bởi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ẩn sau nhịp sống du lịch sôi động là những lễ hội dân gian giàu bản sắc, nơi người dân gửi gắm...
Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Về Tống Sơn thăm Chùa Đô Mỹ

Về Tống Sơn  thăm Chùa Đô Mỹ

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian làng quê yên bình của xã Tống Sơn, làng cổ Đô Mỹ hiện lên với những nếp nhà quây quần, lưu giữ đậm nét truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất xứ Thanh. Nơi đây từng diễn ra nhiều hoạt động cách mạng sôi nổi gắn liền với nhiều tên...
