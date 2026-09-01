Đan Mạch mở lại Đại sứ quán tại Syria sau 14 năm

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Đan Mạch ngày 31/8 đã mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Damascus sau 14 năm đình chỉ hoạt động, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình các nước châu Âu từng bước nối lại quan hệ với Syria sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen và Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani cắt băng khánh thành Đại sứ quán Đan Mạch tại thủ đô Damascus, ngày 31/8/2026. Ảnh: AFP.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani đã tham dự lễ mở lại Đại sứ quán Đan Mạch tại Damascus.

Đại sứ quán Đan Mạch tại Syria đóng cửa từ những năm đầu cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này, bắt đầu năm 2011. Trong thời gian chiến tranh, phần lớn các nước phương Tây áp dụng chính sách cô lập đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi hàng trăm nghìn người Syria phải rời bỏ đất nước và tìm nơi tị nạn tại châu Âu.

Ông Asaad al-Shaibani hoan nghênh quyết định của Copenhagen, coi đây là dấu mốc mở ra “giai đoạn mới” trong quan hệ giữa Syria và Đan Mạch. Theo Ngoại trưởng Syria, việc Đan Mạch nối lại hoạt động ngoại giao tại Damascus có thể khuyến khích thêm các quốc gia châu Âu tăng cường quan hệ với Syria, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào quốc gia này.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani tham dự buổi hợp báo tại thủ đô Damascus. Ảnh: SANA.

Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, sau gần 14 năm xung đột. Kể từ đó, chính quyền mới tại Damascus đã nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao với các quốc gia từng cắt đứt hoặc hạn chế quan hệ với Syria, đồng thời tìm kiếm hỗ trợ quốc tế cho quá trình tái thiết đất nước.

Một số nước châu Âu đã có những bước đi tương tự. Anh khôi phục đầy đủ quan hệ ngoại giao với Syria vào tháng 7/2025 sau hơn một thập kỷ gián đoạn. Đức mở lại Đại sứ quán tại Damascus vào tháng 3/2025, trong khi Tây Ban Nha khôi phục sự hiện diện ngoại giao tại Syria trước đó. Tháng trước, Pháp và Syria cũng nhất trí bổ nhiệm đại sứ mới sau cuộc gặp giữa Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Việc Đan Mạch mở lại Đại sứ quán góp phần bổ sung vào xu hướng các nước châu Âu từng bước khôi phục sự hiện diện ngoại giao tại Damascus. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Syria đang tìm cách phá vỡ tình trạng cô lập kéo dài, khôi phục quan hệ quốc tế và thu hút nguồn lực phục vụ công cuộc tái thiết sau nhiều năm xung đột.

Thanh Hằng

Nguồn: Aa.