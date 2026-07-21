Đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết năm học 2026-2027 sẽ phát hành khoảng 204,47 triệu bản sách giáo khoa, đảm bảo cung ứng kịp thời cho học sinh trước 15/8, không để xảy ra thiếu sách.

Sách giáo khoa in mới năm 2026. Ảnh: PV/Vietnam+

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên vừa chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát công tác in ấn, phát hành, cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo năm học tới có đủ sách theo đúng kế hoạch.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu việc cung ứng đủ sách giáo khoa phải hoàn thành trước 20/8.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết kế hoạch năm học 2026-2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phát hành tổng cộng 204,47 triệu bản sách giáo khoa và 37,32 triệu bản sách bài tập.

Đơn vị này đã có chính sách khuyến khích các đơn vị phát hành chủ động khảo sát nhu cầu thị trường, tính toán và xây dựng kế hoạch đặt hàng sớm; nâng cao chất lượng dự báo bám sát thực tế. Điều này giúp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có thời gian lập kế hoạch tổ chức sản xuất, đấu thầu dịch vụ in ấn, vận chuyển sách, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho giáo viên, học sinh trước 15/8, không để xảy ra thiếu sách.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch khả thi theo lộ trình, ổn định tình hình sử dụng sách giáo khoa của năm học 2026-2027 đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học 2027-2028 theo đúng quy định để Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chủ động in, phát hành đúng số lượng, chủng loại sách giáo khoa, tránh tình trạng thừa thiếu gây đọng vốn, lãng phí.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, sau giai đoạn đa dạng sách giáo khoa với ba bộ khác nhau.

Ông Nguyễn Tiến Thanh cho hay Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát, chỉnh lý, cập nhật nội dung sách giáo khoa theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia thẩm định và Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Về giá, từ năm học 2024-2025 đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã 2 lần giảm giá sách giáo khoa vào thời điểm tháng 2/2024 và tháng 12/2024. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dam-bao-cung-ung-du-sach-giao-khoa-truoc-ngay-158-post1125352.vnp