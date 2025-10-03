Đảm bảo an toàn, nỗ lực khắc phục những công trình hư hỏng do bão số 10

Cơn bão số 10 đã khiến một loạt cầu cống, ngầm tràn, đê điều, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị hư hỏng. Để sớm ổn định đời sống và sản xuất, người dân và chính quyền đang nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục, gia cố tạm thời; nhưng về lâu dài cần giải pháp từ các cấp, ngành chức năng.

Tuyến đê sông Cầu Chày đoạn qua thôn Phủ Lịch, xã Xuân Tín được gia cố sau ảnh hưởng của bão số 10.

Sau nhiều ngày nước lũ tràn qua, tuyến đê sông Cầu Chày đã rút nhưng để lại hậu quả nặng nề. Nhiều đoạn taluy bị xói lở nghiêm trọng, đặc biệt tại thôn Phủ Lịch (xã Xuân Tín), thân đê bị khoét hàm ếch sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tại cầu Mọ, nhịp cầu nối thôn 2 với tỉnh lộ 518C bị cuốn trôi, gây chia cắt giao thông. Chính quyền xã đã dựng biển cảnh báo và đề nghị cấp trên sớm có phương án khắc phục.

Ông Mai Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tín, cho biết đoạn đê qua thôn Phủ Lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xã đã huy động lực lượng gia cố tạm thời, nhưng cần đầu tư kiên cố lâu dài để bảo đảm an toàn.

Tại huyện Quan Sơn, ảnh hưởng bão số 10 khiến cầu cứng qua sông Lò bị sạt lở hai mố, lan can sập kéo theo cột điện đổ. Địa phương đã cảnh báo, ngăn người dân qua lại và triển khai biện pháp gia cố tạm thời.

Bà con xã Sơn Thủy cùng lực lượng chức năng khắc phục cầu sập lấy lối đi lại.

Tại xã Sơn Thủy, khoảng 300 hộ dân bị cô lập do mố cầu trên Quốc lộ 16 (bản Chung Sơn) bị sập. Chính quyền đã huy động lực lượng, phương tiện dựng cầu tạm, giúp người dân đi lại bằng xe máy và đi bộ. Người dân cùng tham gia góp sức, bày tỏ sự tin tưởng và xúc động trước nỗ lực của lực lượng chức năng.

Theo thống kê đến ngày 1/10, toàn tỉnh ghi nhận thiệt hại lớn: 135 công trình phụ hư hỏng, hơn 6.800m kênh mương bị phá huỷ, 11 sự cố đê điều, hàng chục điểm sạt lở bờ sông, kè biển, nhiều tuyến giao thông và công trình dân sinh bị tàn phá. Ngoài ra, 67 trường học, 2 trạm y tế, 13 di tích và hàng nghìn cột điện, cột viễn thông bị hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Trước thiệt hại lớn, ngày 3/10, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 31/CĐ-UBND về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão. Công điện nêu rõ: Bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống Nhân dân và tăng trưởng kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, ưu tiên y tế, giáo dục, điện, nước, viễn thông và các tuyến giao thông còn chia cắt, hoàn thành trước ngày 5/10/2025.

Đồng thời, triển khai chính sách hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, nhà cửa sập đổ, hư hỏng; khẩn trương sửa chữa trường học, trạm y tế; Sở Xây dựng chủ động phối hợp khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, đảm bảo thông suốt, an toàn.

Đình Giang