Đảm bảo an toàn cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở

Từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh Hóa đã xảy ra 16 đợt thiên tai gây nhiều thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn. Trong bối cảnh thiên tai được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, để không trong tình thế bị động, các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Tỉnh Thanh Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá.

Do đặc điểm địa hình phức tạp, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm như lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá.

Người dân bản Xa Mang, xã Sơn Điện vẫn còn nhớ cơn bão số 5, năm 2025 đi qua đã khiến 7 ngôi nhà và 1 phòng học tại bản bị đổ sập, nhiều hoa màu, vật nuôi bị bị ảnh hưởng nặng nề; ngọn núi phía sau bản bị sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân sinh sống dưới chân núi.

Anh Phạm Bá Trung ở bản Xa Mang, xã Sơn Điện chia sẻ: “Mỗi khi mùa mưa bão đến, hàng chục hộ dân lại phải sống trong nỗi lo lắng, bất an. Mùa mưa bão lại đang đến gần, mong muốn lớn nhất hiện nay của chúng tôi là sớm được chuyển đến nơi ở mới để được đảm bảo an toàn và sớm ổn định cuộc sống”.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại bản Xa Mang, đồng thời bố trí nguồn kinh phí gần 20 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh, đầu tư xây dựng khẩn cấp khu tái định cư tập trung với diện tích 4,5ha, nhằm di dời toàn bộ 36 hộ dân với gần 200 nhân khẩu của bản đến nơi ở mới an toàn.

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất giai đoạn 2026-2030.

Để ứng phó với thiên tai, UBND xã Sơn Điện đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trong đó xác định mục tiêu cốt lõi là bảo vệ tối đa tính mạng và tài sản của Nhân dân. Quan điểm này được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt từ xã đến thôn, bản.

Ông Lương Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Điện cho biết: “Xã đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong triển khai dự án tái định cư. Cùng với đó, quan tâm đến đời sống của bà con bằng việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hạ tầng đồng bộ tại các điểm tái định cư, bảo đảm người dân “an cư” mới có thể “lạc nghiệp”.

Bản Phố Mới, xã Nam Xuân - nơi có nguy cơ sạt lở cao.

Cũng giống như xã Sơn Điện, tại xã Nam Xuân, bước vào mùa mưa lũ năm nay hàng trăm hộ dân đang phải sống trong nỗi lo âu, thấp thỏm khi tình trạng sạt lở đất, đá và lũ ống lũ quét diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường.

Bà Vũ Thị Hà ở bản Phố Mới, xã Nam Xuân cho biết: “Cứ mưa bão là xuất hiện sạt trượt phía sau ngôi nhà mà gia đình tôi đang sinh sống. Nguyện vọng của gia đình là được di dời đến khu ở mới để ổn định cuộc sống”.

Qua rà soát, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 2.700 hộ dân, với hàng chục nghìn nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập úng, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với tính mạng và tài sản. Nhằm bố trí, sắp xếp ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con, đầu năm 2026 UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất giai đoạn 2026-2030. Các địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án định cư lâu dài cho bà con; đồng thời chủ động kích hoạt các kế hoạch sơ tán khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn cho người dân khi mùa mưa bão đã cận kề.

Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Văn Phú cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn bám sát thực tế địa bàn trên nguyên tắc “4 tại chỗ”. Cùng với đó triển khai các giải pháp cả trước mắt và lâu dài như sẵn sàng các điểm sơ tán, củng cố, huấn luyện lực lượng xung kích... nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân trong mùa mưa bão”.

Trước diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường của thiên tai, việc chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm, từ xa và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn cho người dân tại những khu vực có nguy cơ cao là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cấp chính quyền mà còn cần sự chung tay của cộng đồng nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Trịnh Tuấn Anh