“Đại sứ” của những trang sách

Đam mê đọc sách, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc, những “Đại sứ văn hóa đọc” đang từng ngày lan tỏa tình yêu sách, truyền cảm hứng và kết nối bạn bè đến gần hơn với những trang sách.

Em Nguyễn Lê Hà Anh, học sinh lớp 6B, Trường THCS Trần Mai Ninh giới thiệu cuốn tiểu thuyết Mưa đỏ đến các bạn học sinh trong lớp.

Vui mừng khi là một trong sáu học sinh đoạt giải thưởng cao nhất tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026, em Nguyễn Lê Hà Anh, học sinh lớp 6B, Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành cho biết, hành trình đến với cuộc thi bắt đầu từ tình yêu và niềm say mê với những trang sách.

Trong bài dự thi, Hà Anh lựa chọn giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về cuốn tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Những trang viết xúc động về tình yêu quê hương, đất nước và sự hy sinh của thế hệ cha anh đã để lại trong em nhiều suy nghĩ. Qua câu chuyện, Hà Anh cảm nhận sâu sắc hơn về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Những mất mát, hy sinh trong chiến tranh càng giúp em trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay. “Em hiểu rằng hòa bình mà chúng em đang có được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ đi trước. Cuốn sách giúp em thêm yêu quê hương, tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. Em muốn chia sẻ những cảm nhận của mình để các bạn cùng biết trân trọng lịch sử và những giá trị tốt đẹp của hòa bình”, Hà Anh cho biết.

Cùng đoạt giải nhất Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026, em Phạm Thị Thúy Diễm, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Hà Đông, xã Hà Trung cũng dành một tình yêu đặc biệt cho sách. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn, song Thúy Diễm luôn nhận được sự quan tâm, động viên của bố mẹ trong học tập. Từ nhỏ, em đã hình thành niềm say mê với những trang sách. Với Thúy Diễm, sách không chỉ là người bạn thân thiết mà còn là “chiếc chìa khóa vạn năng” giúp em mở cánh cửa bước ra thế giới rộng lớn, khám phá những điều mới mẻ và bồi đắp tri thức.

Hành trình đến với giải nhất cấp tỉnh là một kỷ niệm đặc biệt đối với cô học trò nhỏ. Khi thực hiện bài dự thi, em dành trọn tình cảm, tâm huyết và cảm xúc của mình cho tác phẩm. Khi biết mình đạt giải cao nhất, Thúy Diễm không chỉ vui mừng mà còn xúc động. Với em, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân, đồng thời là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và mái trường tiểu học Hà Đông. Quan trọng hơn, danh hiệu “Đại sứ Văn hóa đọc” khiến em nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình: không chỉ đọc sách mà còn chia sẻ tình yêu sách với bạn bè.

Em Nguyễn Lê Hà Anh (thứ 2 từ trái sang), học sinh lớp 6B, Trường THCS Trần Mai Ninh cùng các bạn trong giờ đọc sách.

Trong bài dự thi, Thúy Diễm lựa chọn chia sẻ cảm nhận về tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động phát triển văn hóa đọc với tên gọi “Vòng tay bạn bè - Đưa sách đi xa”. Từ câu chuyện trong sách, Thúy Diễm nghĩ đến những bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, học sinh khuyết tật còn gặp khó khăn trong tiếp cận sách. Từ đó, em ấp ủ kế hoạch ứng dụng công nghệ AI kết hợp mô hình phát thanh măng non, đưa những “trang sách biết nói” đến với nhiều bạn nhỏ hơn.

Với Thúy Diễm, danh hiệu “Đại sứ Văn hóa đọc” không đơn thuần là một giải thưởng hay niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm. Em cho rằng, một đại sứ không thể chỉ đọc sách cho riêng mình mà cần trở thành cầu nối để những giá trị tốt đẹp từ sách được lan tỏa vào cuộc sống. Từ suy nghĩ đó, Thúy Diễm dự định triển khai nhiều hoạt động thiết thực như mô hình “Trang sách bình minh” với 15 phút đọc sách đầu giờ; duy trì câu lạc bộ “Đôi bạn cùng đọc dưới bóng cây” trong giờ ra chơi; vận động bạn bè quyên góp sách để xây dựng “Thư viện xanh” tại lớp học; cùng các thành viên Câu lạc bộ “Đại sứ Phát thanh măng non” thu âm sách nói gửi tặng học sinh khuyết tật và trẻ em vùng cao. Với tình yêu sách và khát vọng sẻ chia tri thức, Thúy Diễm mơ ước sau này được đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng đọc sách, lan tỏa tinh thần nhân ái và tri thức đến các thế hệ học trò, nhất là học sinh ở những vùng quê còn khó khăn.

Tình yêu đọc sách đang được những “Đại sứ văn hóa đọc” lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ một cuốn sách được đọc, một câu chuyện được chia sẻ, những hạt giống của tri thức và lòng nhân ái có thêm cơ hội được gieo vào tâm hồn trẻ thơ. Mỗi trang sách vì thế không chỉ mở ra một thế giới mới, mà còn có thể kết nối những người trẻ với nhau, nuôi dưỡng thói quen đọc và khơi dậy khát vọng học hỏi.

Bài và ảnh: Linh Hương