Phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026”

Sáng 3/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026” với chủ đề “Chia sẻ khoảnh khắc - Lan tỏa vẻ đẹp biển xứ Thanh”.

Toàn cảnh hội nghị phát động chiến dịch.

Hội nghị phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026” là một trong những sự kiện thiết thực nhằm triển khai Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 2/7/2026 của UBND tỉnh về phát triển du lịch biển Thanh Hóa năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cộng đồng KOL Thanh Hóa cùng đông đảo các bạn trẻ đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển Thanh Hóa năm 2026. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích người dân, du khách và các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, trải nghiệm đáng nhớ và những câu chuyện riêng về biển Thanh Hóa.

Thông qua các tác phẩm dự thi, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và các sản phẩm du lịch biển Thanh Hóa sẽ được giới thiệu một cách sinh động, đa dạng trên các nền tảng số.

Qua đó, cuộc thi góp phần bổ sung nguồn tư liệu hình ảnh, video phục vụ công tác truyền thông, quảng bá du lịch, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng trực tiếp tham gia quảng bá hình ảnh điểm đến xứ Thanh.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển Thanh Hoá năm 2026.

Cũng tại hội nghị, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch và Cộng đồng KOL Thanh Hóa đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp, nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch biển Thanh Hóa trên các nền tảng số.

Ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp giữa Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch và Cộng đồng KOL Thanh Hóa.

Với cách tiếp cận lấy trải nghiệm làm trung tâm, Chiến dịch “Check-in biển Thanh Hoá” kỳ vọng tạo nên một không gian lan tỏa hình ảnh biển Thanh Hóa bằng chính những câu chuyện đời thường, những khoảnh khắc chân thực của du khách. Từ đó, mỗi điểm đến không chỉ được biết đến qua thông tin quảng bá mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm thực tế.

Nguyễn Hợi