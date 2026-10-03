5.000 vé xem phim “Trại buôn người” được VNPAY Phim dành tặng khán giả

Tiếp nối các hoạt động nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn mua bán người và lừa đảo trực tuyến, 5.000 vé xem phim “Trại buôn người” được VNPAY Phim dành tặng tới khán giả.

VNPAY Phim dành tặng 5.000 vé xem “Trại buôn người” miễn phí tới khán giả

“Trại buôn người” khai thác câu chuyện về những nạn nhân bị cuốn vào đường dây lừa đảo, mua bán người xuyên biên giới từ những lời mời việc làm tưởng chừng hấp dẫn. Qua câu chuyện trên màn ảnh, bộ phim góp phần cảnh báo về những thủ đoạn dụ dỗ, tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” đang ngày càng tinh vi và khó nhận diện.

Với mong muốn góp phần lan tỏa thông điệp cảnh giác tới cộng đồng, 5.000 vé xem phim “Trại buôn người” được dành tặng khán giả thông qua VNPAY Phim trên ứng dụng của các ngân hàng như Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và ứng dụng VNPAY.

Khán giả có thể đăng ký nhận vé, sau đó lựa chọn rạp, suất chiếu và ghế ngồi phù hợp trên VNPAY Phim để hoàn tất đặt vé. Khán giả có thể đặt vé tại hầu hết các cụm rạp như CGV, Lotte Cinema, BHD Star Cineplex, Beta Cinemas, Trung tâm Chiếu phim quốc gia...

Thông qua hoạt động này, VNPAY Phim mong muốn góp thêm một cầu nối đưa câu chuyện của “Trại buôn người” tới đông đảo công chúng, từ đó lan tỏa sự chủ động, cảnh giác trước những cạm bẫy có thể xuất hiện ngay từ những lời mời tưởng chừng vô hại.

Ngoài hoạt động tặng vé, VNPAY Phim hiện đang triển khai một số ưu đãi khác như mua 1 tặng 1, giảm giá tới 50%, đồng giá vé CGV chỉ 95.000 đồng và vé Lotte Cinema chỉ 81.000 đồng.... cho khán giả đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY.

Cách thức tham gia chương trình: Truy cập https://docs.google.com/forms/d/1nqoH__7DqhPus46xhfCPu0VzDO4H_c3DQlXc1jd1TY4/edit và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của chương trình. VNPAY xác định 5.000 lượt đăng ký hợp lệ và sớm nhất theo thời gian hệ thống ghi nhận. Danh sách 5.000 khách hàng đủ điều kiện dự kiến được công bố trước ngày 10/10/2026 trên Fanpage VNPAY Phim và Website VNPAY Để đặt vé khách hàng mở Ứng dụng VCB Digibank, VietinBank iPay Mobile, BIDV SmartBanking, Agribank Plus hoặc VNPAY App, chọn tính năng Đặt vé xem phim. Chọn phim “Trại Buôn Người” → chọn rạp, ngày, suất chiếu và 01 ghế. Tại màn hình xác nhận giao dịch, chọn mã quà tặng → hoàn tất đặt vé.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/5000-ve-xem-phim-trai-buon-nguoi-duoc-vnpay-phim-danh-tang-khan-gia-10226100217220097.htm