Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Chiều 3/10, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong 9 tháng qua, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa đã tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá nhằm thu hút khách du lịch. Cùng với đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đồng hành cùng doanh nghiệp hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Hiệp hội đã tham gia 2 gian hàng tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2026, tạo điều kiện cho 20 doanh nghiệp hội viên quảng bá, kết nối đối tác. Đồng thời phối hợp tổ chức Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến; tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, đầu tư và khảo sát, quảng bá các điểm đến trong tỉnh. Nhiều doanh nghiệp hội viên đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Phát huy những kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2026 Hiệp hội tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung trọng tâm gồm: củng cố hoạt động các chi hội; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; xúc tiến, quảng bá và kết nối tour, tuyến; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp; chuẩn bị các điều kiện tổ chức đón đoàn famtrip các tỉnh đồng bằng sông Hồng mở rộng đến khảo sát du lịch trên địa bàn tỉnh...

Hoài Anh