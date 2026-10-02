Rực rỡ sắc màu tuổi trẻ trong đêm nhạc “We are Students 2026”

Đêm nhạc “We are Students 2026” mang đến không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động, tạo động lực để sinh viên bước vào năm học mới với tinh thần tích cực, chủ động và sáng tạo.

Tiết mục của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trong đêm nhạc “We are Students 2026”.

Tối 2/10, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức đêm nhạc “We are Students 2026”.

Đây là hoạt động thường niên do Hội Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tổ chức nhằm chào đón tân sinh viên, chào mừng năm học mới, đồng thời tạo môi trường để sinh viên các khóa gặp gỡ, giao lưu, phát huy năng khiếu và thể hiện sức sáng tạo.

Các đại biểu và đông đảo sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tham dự đêm nhạc “We are Students 2026”.

Trong không khí sôi nổi của chương trình, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức đã mang đến nhiều tiết mục ca múa, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, vẻ đẹp con người Việt Nam và đời sống học đường.

Chương trình góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong sinh viên; đồng thời cụ thể hóa các hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện và tham gia phong trào, hướng tới các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Đại diện VNPT Hạc Thành trao kinh phí hỗ trợ phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ và hoạt động dành cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

Tại chương trình, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã trao quà cho sinh viên có thành tích, nỗ lực trong học tập, rèn luyện; đồng thời hỗ trợ kinh phí nhằm góp phần duy trì, phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ và hoạt động dành cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Đêm nhạc diễn ra thành công, thu hút đông đảo sinh viên và khán giả tham dự, cổ vũ.

“We are Students 2026” trở thành không gian kết nối giữa các thế hệ sinh viên, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm học mới. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Hồng Đức, tạo động lực để sinh viên nỗ lực học tập, rèn luyện, cùng xây dựng môi trường giáo dục năng động, thân thiện và phát triển.

Màn pháo hoa rực rỡ chào đón tân sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

Phương Anh