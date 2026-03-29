Đại hội Hội Khuyến học xã Xuân Tín lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 29/3, Hội Khuyến học (HKH) xã Xuân Tín đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện lãnh đạo HKH tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội KHK xã Xuân Tín.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vương Văn Việt, Chủ tịch HKH tỉnh Thanh Hóa.

HKH xã Xuân Tín hiện có 81 chi hội với tổng số 10.863 hội viên, chiếm 41,2% dân số. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, HKH xã Xuân Tín đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Toàn xã có 80,6% tổng số gia đình được công nhận gia đình học tập; 82,8% dòng học học tập; 37/37 khu dân cư được công nhận cộng đồng học tập... Công tác xây dựng quỹ khuyến học đạt kết quả tích cực. Từ số tiền vận động được, các cấp hội khuyến học đã trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập, hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật với tổng số tiền 415 triệu đồng...

Các đồng chí chủ toạ đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, phấn đấu 75% công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 95% số gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; 95% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”... Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, góp phần xây dựng Hội khuyến học xã ngày càng phát triển.

Đồng chí Vương Văn Việt, Chủ tịch HKH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vương Văn Việt, Chủ tịch HKH tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà HKH xã Xuân Tín đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: Công tác khuyến học, khuyến tài có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, HKH xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân, xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng xã trở thành trung tâm học tập cộng đồng số, phổ cập kỹ năng số cho người dân... Góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội xã Xuân Tín nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Trịnh Minh Đạo giữ chức Chủ tịch KHK xã nhiệm kỳ 2026 – 2031 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HKH xã Xuân Tín khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 23 đồng chí. Tại phiên họp thứ I, BCH đã bầu đồng chí Trịnh Minh Đạo giữ chức Chủ tịch KHK xã nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu HKH tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong thời gian tới.

Linh Hương