Phát triển 4 cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến của nhóm đại học hàng đầu châu Á

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 966/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á.

Giờ giảng dạy thực hành tại phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Mục tiêu của Đề án là phát triển Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt Đức; cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực châu Á; là động lực phát triển giáo dục đại học và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.

Phấn đấu đưa một số trường đại học vào nhóm 100 châu Á

Mục tiêu đến năm 2035, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt Đức là những cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, có hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực, phấn đấu duy trì vị thế thuộc nhóm trường hàng đầu khu vực châu Á trong những ngành, lĩnh vực thế mạnh của từng trường, trong đó:

- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là đại học đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý; góp phần xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại hàng đầu của cả nước và khu vực.

- Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á về đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong y học hiện đại đạt chuẩn quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng y tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

- Trường Đại học Việt Đức là một đại học nghiên cứu, hoạt động theo mô hình đại học nghiên cứu hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức; là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu kỹ thuật và đổi mới sáng tạo xuất sắc, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của nhóm 200 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á về kỹ thuật-công nghệ chính xác và thông minh, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và các lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật then chốt, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển công nghệ cao cho Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Định hướng đến năm 2050, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt Đức duy trì chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á, cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ ở những lĩnh vực có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực, đồng thời, là hạt nhân góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững, đưa Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ trở thành một trong những trung tâm tài chính, giáo dục và y tế hàng đầu của cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Đề án đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu trên gồm: Hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất, mở rộng không gian phát triển của các cơ sở giáo dục đại học; xây dựng, phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế, thúc đẩy cơ chế liên kết, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường phối hợp với địa phương, hợp tác với doanh nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, giải quyết các vấn đề đặc thù của địa phương và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của vùng và cả nước.

Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

Trong đó, Đề án triển khai nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất của Đại học Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm đại học thông minh, kết nối giáo dục quốc tế; mở rộng diện tích của phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long, phát triển phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Khánh Hoà với định hướng trở thành những trung tâm đào tạo kết nối toàn cầu, là trung tâm đào tạo và tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, công nghệ có tính hội nhập quốc tế cao.

Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị có kiểm soát, bảo đảm an toàn, minh bạch, trách nhiệm giải trình và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu, đạo đức và liêm chính học thuật; phát triển tài nguyên giáo dục mở, kết nối, liên thông và chia sẻ cơ sở dữ liệu của nhà trường với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học và Trung tâm dữ liệu quốc gia; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, ngang tầm với các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á, tăng cường năng lực quản trị đại học thông qua các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, trao đổi kinh nghiệm với các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

Đổi mới nội dung giảng dạy, đánh giá; thực hiện rà soát, cập nhật và tham chiếu chương trình đào tạo của các trường trong khu vực thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á và quốc tế; thúc đẩy việc công nhận học phần, chương trình đào tạo của các trường hàng đầu trong khu vực; đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo đa ngành, liên ngành và tích hợp các nội dung kinh tế số hoặc theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; tăng cường học phần trao đổi liên ngành giữa các chương trình đào tạo và giữa các cơ sở giáo dục đại học với nhau.

Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tài năng và chất lượng cao

Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tài năng và chất lượng cao, chuyên sâu, đặc thù dựa trên thế mạnh của nhà trường, bảo đảm chuẩn đầu ra theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Triển khai các phương pháp giảng dạy hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học; tăng cường liên thông giữa các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế, đẩy mạnh liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế uy tín; phát triển giáo trình, học liệu điện tử và các khóa học trực tuyến; xây dựng mô hình giáo dục đại học số.

Quốc tế hóa chương trình đào tạo và môi trường học tập thông qua xây dựng các mối quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên và triển khai các dự án nghiên cứu quốc tế; hiện đại hóa cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, tăng cường hợp tác đào tạo và trao đổi sinh viên với các trường đại học hàng đầu châu Á, thúc đẩy các dự án học tập và nghiên cứu chung tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.../.

Theo TTXVN