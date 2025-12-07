Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Triệu Sơn nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 07/12, Hội Doanh nghiệp xã Triệu Sơn tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; đại diện lãnh đạo VCCI chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Triệu Sơn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Lãnh đạo VCCI chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tặng hoa chúc mừng đại hội.

Sau sáp nhập, xã Triệu Sơn có vị trí kết nối thuận lợi, nằm ở vùng đồng bằng bán sơn địa phía Tây - Nam tỉnh Thanh Hóa đây là lợi thế để phát triển giao thông, kinh tế, đô thị hóa. Thừa hưởng lợi thế từ các đơn vị hành chính cũ, xã Triệu Sơn có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, thủ công mỹ nghệ.

Xã có gần 200 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải, sản xuất gỗ dăm, may mặc... tạo việc làm cho nhiều lao động, phân bổ tại các khu vực trọng điểm, tạo nên bức tranh kinh tế sôi động và đa sắc màu.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu hội nhập, ngày 7/11/2025, UBND xã Triệu Sơn đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp xã Triệu Sơn. Sau một thời gian vận động, Hội Doanh nghiệp xã đã tập hợp được 100 doanh nghiệp hội viên tham gia.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn Phạm Nguyên Hồng và đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn xã.

Các đồng chí mong muốn Hội sẽ là “ngôi nhà chung”; nơi hội tụ trí tuệ, sức mạnh và tiếng nói chung của cộng đồng doanh nhân, nơi nuôi dưỡng và lan tỏa văn hóa doanh nhân Triệu Sơn trong thời kỳ mới; là trung tâm của sự liên kết, hợp tác và chia sẻ; là cầu nối vững chắc và tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn Phạm Nguyên Hồng phát biểu tại đại hội.

Xã Triệu Sơn cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch và công bằng; luôn lắng nghe, đối thoại và ưu tiên giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để Hội Doanh nghiệp xã hoạt động và phát huy vai trò.

Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp xã Triệu Sơn phát biểu tại đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Hợp tác - Cùng phát triển”, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Triệu Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Phạm Đình Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Triệu Thái Sơn được bầu là Chủ tịch Hội.

Đại hội cũng thông qua dự thảo Nghị quyết, phương hướng, mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030 và các hoạt động trọng tâm để xây dựng cộng đồng doanh nhân xã Triệu Sơn phát triển mạnh mẽ, đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thùy Linh