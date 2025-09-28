Đại hội đại biểu MTTQ xã Ngọc Liên lần thứ nhất thành công tốt đẹp

Chiều 28/9, Ủy ban MTTQ xã Ngọc Liên tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 171 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại diện lãnh đạo xã Ngọc Liên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Ngọc Liên được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Ngọc Sơn, Ngọc Trung, Ngọc Liên, Cao Thịnh, Lộc Thịnh, dân số gần 28.000 người, trong đó dân tộc Mường chiếm 70,9%.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã nỗ lực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã.

Vai trò nòng cốt của Mặt trận được phát huy trong tuyên truyền, tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; tổ chức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với 4 phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Liên Phạm Bá Cường, phát biểu khai mạc Đại hội.

Đặc biệt, mô hình tự quản ở khu dân cư được xây dựng, duy trì, nhân rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu dân cư.

Bên cạnh đó, công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở; hoạt động tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ xã và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, xã Ngọc Liên đã thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa 79 nhà ở cho các hộ với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng; trong đó, Nhân dân trong xã ủng hộ 2,9 tỷ đồng.

Triển khai Cuộc vận động động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay toàn xã Ngọc Liên có 40/41 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến hết năm nay, 100% thôn, làng trong xã đều đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các giải pháp cụ thể.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Liên Bùi Huy Toàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo đó, MTTQ xã chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, ấm no và hạnh phúc.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Ngọc Liên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Ông Phạm Bá Cường được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Liên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga