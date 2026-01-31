Xã Yên Thọ triển khai đồng bộ giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Sáng 31/1, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Thọ tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025; gặp mặt cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, bí thư chi bộ, trưởng thôn năm 2025; đồng thời thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những dấu mốc lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã trên các lĩnh vực trong năm 2025 nêu rõ, trong năm, xã Yên Thọ có 25/25 chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ từng bước phục hồi và phát triển; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Công tác quản lý, điều hành thu - chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thọ Đặng Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên; các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng từng bước được nâng lên.

Lãnh đạo xã Yên Thọ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo xã Yên Thọ tặng quà cho các đồng chí lãnh đạo xã qua các thời kỳ.

Năm 2026, xã Yên Thọ phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,5 triệu đồng. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển với vốn đầu tư từ ngân sách địa phương 32 tỷ đồng; tăng thu ngân sách bình quân từ 6% trở lên...

Quốc Hương